Oroscopo Paolo Fox domani, 22 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 22 novembre 2021. Mentre il weekend è ormai agli sgoccioli, una nuova settimana si affaccia. Come partirà per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e gli altri segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì dovrai usare molta cautela in amore. La settimana non comincerà benissimo, ma migliorerà con il passare dei giorni. Da qui fino alla prossima primavera ci sarà un periodo molto promettente in cui potresti ottenere perfino un bel successo personale. Dovrai, però, rimediare anche ad alcuni sbagli fatti l’anno scorso. Nelle prossime settimane sarà utile comprendere se avrai modo di rivalerti di diversi torti che hai subito in passato.

Toro

Domani continuerà questo momento molto delicato nel lavoro. Ormai non è più possibile affrontare dei cambiamenti importanti nel lavoro: è palese a chiunque ti stia vicino. Adesso c’è da capire se ciò che stai facendo sia utile o no. Chi ha da poco iniziato un nuovo progetto, dovrà cercare di farsi pagare di più. In amore avrai una splendida Venere a favore per parecchi mesi.

Gemelli

Domani e dopo domani sarà indispensabile risparmiare dei soldi, fare qualche sacrificio in più. In questo momento dovrai pazientare molto e cercare di affrontare le difficoltà con il sorriso sul volto, come sai fare tu, anche di fronte a qualche tensione. Sul fronte lavorativo saranno giorni piuttosto confusi, in cui dovrai chiarire qualcosa.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà una settimana importante. Nel corso delle prossime giornate, però, potresti avere anche qualche piccola incertezza in amore. I single non stanno cercando nessuno, ma chi è impegnato sentimentalmente ha voglia di confermare la sua storia. L’unico vero pericolo sarà rappresentato dai rapporti al di fuori del matrimonio, i tradimenti. Nel lavoro potresti sentirti insoddisfatto di alcune novità entrate nella tua vita da poco.

Leone

Finalmente il Sole è di nuovo attivo: questo vorrà dire nuova forza e perfino una bella rivincita per te, per l’Ariete e il Sagittario. In questo momento ti sarebbe d’aiuto avere la fiducia di chi ti sta accanto, perché tu hai le idee molto chiare sul da farsi e potresti fare parecchio. Martedì e mercoledì si preannunciano due giorni particolarmente interessanti.

Vergine

Domani sarai energico e motivato, molto deciso a raggiungere nuovi traguardi che ti stai prefiggendo. Purtroppo, però, dovrai fare i conti con un Sole contrario che potrebbe crearti alcune tensioni, in amore, in famiglia e più in generale nei rapporti con gli altri. D’ora in avanti dovrai cercare di non riversare l’agitazione che nascerà sul lavoro nella tua relazione sentimentale. Occhio alle discussioni soprattutto durante il prossimo weekend!

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani la settimana comincerà in maniera lenta, piuttosto sottotono. È probabile che qualcuno stia cercando di risolvere dei problemi personali o sentimentali. Nei prossimi giorni sarà frequente qualche piccolo disagio con il partner. Oltretutto, anche dal punto di vista fisico non sarai al top: meglio fare attenzione!

Scorpione

Domani comincerà una nuova settimana che ti chiederà più cautela nei rapporti con gli altri, nell’ambito del lavoro, ma anche dell’amore. Tu sei spesso molto provocatorio, perché di fronte alle sfide, alle difficoltà, non vuoi essere diplomatico, ma sincero e schietto! Cerca, però, di non intestardirti su alcune posizioni, altrimenti finirai con il passare dalla parte del torto.

Sagittario

Domani avrai sempre più chiaro in mente di percorrere nuove strade e con il Sole nel tuo segno sarà possibile cominciare a muovere i primi passi. Dovresti seminare in vista della prossima primavera, perché potrebbe riservarti molte sorprese. Anche chi sta provando a rielaborare alcuni progetti dovrà andare avanti con fiducia: le soddisfazioni arriveranno. Anche in amore si potrà recuperare.

Capricorno

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopo domani dovrai fare un po’ di attenzione nei rapporti con gli altri. La Luna sarà in opposizione: questo potrebbe tradursi in qualche tensione, incomprensioni, nella sensazione di avere tutti contro. Non ti mancheranno buone idee, ma potresti fare più fatica del dovuto per metterle in pratica. Nulla, però che possa fermare la tua scalata al successo.

Acquario

Domani partirà una settimana molto promettente, perché il Sole e Mercurio saranno di nuovo favorevoli. Finalmente potrai vivere qualche bella emozione in più, buoni rapporti sentimentali e di amicizia. Anche nel lavoro ci saranno progressi, specie per chi ha un’attività in proprio. Sarai pieno di buona volontà e creatività da mettere in pratica.

Pesci

Domani e martedì la Luna sarà in buon aspetto: dovresti sfruttarla al massimo, soprattutto in amore. Lasciati alle spalle certi tristi trascorsi! Molto stuzzicanti i rapporti con Toro e Capricorno. Fino a mercoledì prossimo occorrerà prudenza nei rapporti. Sul fronte lavorativo, purtroppo, potresti avere qualche rallentamento, causato dal Sole in aspetto contrario. Per fortuna, durante il prossimo fine settimana riuscirai a recuperare.