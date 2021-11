Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 22 al 28 novembre 2021

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 novembre 2021. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati della prossima settimana e quali, invece, quelli messi a dura prova dalle stelle? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì 22 e martedì 23, infatti, potrebbero nascere dei conflitti in amore. Servirà particolare prudenza. Giovedì 25 e venerdì 25, invece, si preannunciano giorni interessanti nel lavoro. Se ci sarà una buona occasione, coglila al volo! Da qui in avanti se qualcuno è in debito con te, potrai puntare i piedi e farti sentire.

Toro

La tua settimana sarà molto . Ormai Urano nel tuo segno ti sta mettendo alle strette. D’ora in avanti non potrai più rimandare un cambiamento importante nel lavoro in vista del prossimo anno. Sarà un cambiamento che influirà anche sulla gestione della tua vita. I prossimi giorni ti vedranno indaffarato per questo. Per fortuna tra lunedì 22 e martedì 23 avrai la Luna dalla tua parte che ti offrirà tutta l’energia necessaria. In amore, per fortuna, si prospettano giornate sereni, grazie a una splendida Venere in aspetto favorevole.

Gemelli

Lunedì 22 e martedì 23 saranno 48 ore un po’ complicate. Ti converrà fare molta attenzione con i soldi, cercare di rinunciare alle spese inutili. Nel lavoro potresti avere qualche piccola difficoltà, qualcosa di poco chiaro da risolvere. In amore non dovrai temere grossi problemi. Fino a dicembre le stelle saranno con te, ma chi è arrivato a una stretta finale nel suo rapporto, dovrebbe prendere una decisione adesso.

Cancro

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox martedì 23 sarà una giornata interessante nel lavoro, per chi dovrà presentare una richiesta o un progetto. Novità all’orizzonte. Da lunedì 22 gli studenti e i liberi professionisti saranno favoriti dalle stelle. Dal 24, quando la Luna arriverà nel segno, il tuo umore migliorerà e riuscirai a ritrovare quella serenità che ti è mancata finora.

Leone

Si profila una settimana molto interessante, sotto ogni punto di vista. Martedì 23 e mercoledì 24 saranno due giorni proficui, specie nel lavoro. Da lunedì 22 in avanti il Sole sarà di nuovo in aspetto favorevole e ti regalerà molta più forza, ottimismo e qualche piccola rivincita. Da mercoledì 24 pomeriggio finalmente comincerai a recuperare bene a livello fisico.

Vergine

La settimana comincerà in maniera un po’ faticosa. Lunedì 22, infatti, sarai piuttosto affaticato dai troppi impegni. Dal 27 in poi sarà indispensabile usare più cautela con i soldi e le spese. Chi dovrà risolvere un problema importante, si muova entro mercoledì 24, perché le stelle lo aiuteranno. In amore potrai sempre contare sull’appoggio di una bellissima Venere, ma tu dovresti sforzarti di non trascinare le questioni di lavoro nella famiglia. Ti aspettano giorni un po’ stancanti: non fare le ore piccole! Sabato 27 e domenica 28 potrebbero nascere dei momenti di tensioni in amore: sii prudente.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la tua settimana comincerà al rallentatore. Da lunedì 22 in poi potresti vivere nuovi momenti di disagio in amore. Tu sarai più diffidente e, se starai attento, rischierai di fari prendere da troppo pessimismo. In compenso, dal 22 al 30, con il Sole e Mercurio di nuovo attivi potrai fare richieste nel lavoro, proporre qualche nuova idea.

Scorpione

In questa settimana dovrai sforzarti di non essere troppo provocatori e ostinato nelle tue posizioni, sennò potresti ritrovarti a discutere con qualcuno. Lunedì 22 e martedì 23 la Luna sarà in ottima posizione e ti darà una bella carica di energia. Malgrado la grande agitazione con cui stai convivendo da mesi, la tua situazione lavorativa ed economica è un po’ più positiva. D’ora in poi dovrai dare respiro alla tua figura professionale per recuperare lo stallo del passato. Buon recupero fisico.

Sagittario

La settimana inizierà alla grande. A partire da lunedì 22 si aprirà uno scenario nuovo, molto interessante dal punto di vista professionale. Aspettati alcune novità, come la risoluzione a un problema, una richiesta o un contatto. Dal 24, inoltre, potrai ottenere qualche soldo in più, la somma che ti è dovuta e che stai aspettando da un po’. Mercoledì 24 Mercurio entrerà nel segno: avrai più concentrazione intuizioni da non sottovalutare. Approfittane, per aguzzare l’ingegno e ottenere il massimo. Finalmente ti stai liberando in un peso e potrai aspettarti risultati importanti.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà in maniera faticosa, per colpa della Luna opposta. Anche se sarai pieno di idee e voglia di concretizzarle, tra lunedì 22 e martedì 23 faticherai a convincere chi ti sta attorno. Avrai la sgradevole sensazione che la gente vicina ti vorrà remare contro. Sii prudente. In amore Venere sarà sempre nel tuo segno. Si preannuncia una settimana molto intrigante, anche per chi cercherà solo un flirt, un’avventura veloce.

Acquario

Finalmente una bella settimana, grazie al ritorno di Sole e Mercurio in aspetto favorevole. Potrai aspettarti momenti ricchi di emozioni piacevoli, rapporti interpersonali migliori, forse perfino un ritorno di fiamma. Dovrai fare solo un po’ di attenzione intorno a martedì 23, perché potresti accusare una profonda stanchezza, qualche piccolo disturbo psicosomatico. Favoriti gli incontri in amore a partire da mercoledì 24.

Pesci

Lunedì 22 si prospetta un giorno molto interessante sul lavoro. Potresti cominciare a vedere i primi frutti dei tuoi sforzi passati. Chi è in cerca di nuovo impiego, potrà sfruttare le prossime giornate, per muoversi. Purtroppo mercoledì 24 Mercurio diventerà dissonante: questo vorrà dire che chi ha fatto una richiesta in passato, chi sta avviando un nuovo progetto di lavoro, dovrà pazientare. Le cose si muoveranno più lentamente. Sabato 27 e domenica 28 interessanti. Cerca di proteggerti dai malanni di stagione!