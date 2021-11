Oroscopo Branko domani, 23 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 23 novembre 2021. La Luna illuminerà le vite sentimentali dei segni d’acqua, mentre il Sole darà una bella scossa a Sagittario, Leone e Ariete. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti assecondare una diffidenza che si rivelerà utile e ti proteggerà dai guai. Se fiuterai una certa ambiguità di fronte a una situazione di lavoro, qualcosa di poco chiaro, meglio non azzardare passi falsi.

Toro

Domani si profila un giorno interessante, specialmente dal punto di vista lavorativo. I colleghi di dimostreranno vicini e saranno disposti a tenderti la mano, nel momento di difficoltà. Adesso potrai contare sull’aiuto di persone valide e leali.

Gemelli

Da domani dovrai fare più attenzione alle tue spese e tagliare quelle superflue. Forse nel corso della giornata potresti dover discutere di denaro, conti bancari e questioni simili. Da qui in avanti occorrerà fare qualche piccolo sacrificio in più, per non trovarsi in difficoltà più avanti.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani il passaggio della Luna nel cielo ti regalerà un grande intuito. Se emergeranno intuizioni, ispirazioni particolari, dei colpi di genio non sottovalutarli, perché potrebbero portarti lontano.

Leone

Domani servirà particolare cautela, per tenere sotto controllo il nervosismo e l’ansia. Cerca di non lasciarti sopraffare dalle emozioni, altrimenti potresti innescare una catena di discussioni che non porterà da nessuna parte. Meglio avere prudenza.

Vergine

Domani si profila una giornata all’insegna dei sentimenti. Venere in ottima posizione darà una marcia in più alla vita sentimentale. Anche se potresti avere qualche difficoltà legata al lavoro, della tensione o preoccupazione per un piccolo problema, ti sentirai amato.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarebbe il caso di fare molta attenzione, non stuzzicare gli animi delle persone intorno. Nel corso della giornata potrebbe nascere della maretta nel posto di lavoro, forse con un capo o un superiore. Tieniti alla larga dalle discussioni.

Scorpione

Domani le stelle potrebbero procurarti una nuova opportunità irrinunciabile, forse un incarico all’estero. Stai vivendo un momento di grandi cambiamenti lavorativi e ogni nuova occasione deve essere colta al volo, perché potrebbe regalarti belle soddisfazioni.

Sagittario

Domani sarai preso da alcune faccende di carattere economico. Nel corso della giornata dovrai rivedere o discutere di un conto in comune, di soldi e spese. Niente di cui preoccuparsi, perché molto presto anche Mercurio entrerà nel segno a darà una marcia in più agli affari.

Capricorno

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai avere particolare prudenza in famiglia. Nelle prossime ore potrebbero nascere alcune tensioni con un famigliare donna, la madre o una figlia, Cerca di mantenere la calma e e non perdere la pazienza.

Acquario

Domani, merito di un bellissimo Sole di nuovo favorevole, qualcosa comincerà a muoversi. D’ora in avanti potrai cominciare a seminare in vista del tuo futuro. Ben presto riuscirai a liberarti di qualche peso, di qualche vincolo che da tempo ti opprime. Continua così!

Pesci

Domani si preannuncia una giornata importante per i sentimenti. Anche se di recente ci sono stati momenti di tensioni, d’ora in avanti potrai contare su Venere. Oltretutto nelle prossime ore anche la Luna sarà in aspetto favorevole a confermare che adesso l’amore resiste, anche in mezzo alle polemiche.