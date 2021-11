Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, martedì 23 novembre 2021. Eccoci arrivati a martedì. Il Leone ritroverà forza e vitalità, mentre alla Bilancia servirà molta cautela nei rapporti interpersonali. Confusione mentale per la Vergine. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrà fare molta attenzione, per contenere tutto il suo nervosismo e la sua ansia. Meglio evitare le situazioni complicate. Per la Vergine domani ci sarà una Venere benevola che porterà l’amore in primo piano. Sarà difficile non percepire l’affetto e i sentimenti che il partner prova per lei. La Bilancia avrà bisogno di grande prudenza, per non ritrovarsi a discutere con un superiore, con il capo. Sarà di vitale importanza dosare ogni parola. L’offerta di un nuovo incarico all’estero sorprenderà lo Scorpione nelle prossime ore. Guai a farselo sfuggire!

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopo domani il Leone avrà due giornate memorabili in cui capiterà qualcosa di tanto bello quanto inaspettato. La Vergine, invece, dovrà sforzarsi per gestire al meglio il caos intorno a sé. Sarà un’impresa ardua organizzare l’ambiente circostante, avere a che fare con la confusione di chi le sta accanto. Per la Bilancia si preannuncia un altro giorno ad altissimo rischio alterchi e tensioni. Servirà estrema cautela, specialmente con i nati in Ariete e Cancro. Infine, domani lo Scorpione dovrebbe cominciare a tenere la sua naturale irruenza sotto controllo, sennò finirà con il passare dalla parte del torto, anche quando ha ragione. È tempo di prendere le cose con più filosofia e non spazientirsi al primo contrattempo.