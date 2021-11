Oroscopo Paolo Fox domani, 23 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 23 novembre 2021. La settimana è appena cominciata e ha già rivoluzionato gli equilibri di molti segni zodiacali. La Luna è approdata in Cancro, mentre il Sole ha raggiunto il Sagittario. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai sufficientemente forte per risolvere qualche problema sul lavoro. Venere contraria, purtroppo, non aiuta a livello emotivo e relazionale e può capitare che, ogni tanto, tu ti senta solo. Adesso, però tu sei pronto a chiarire certe cose, a risolvere dei problemi personali, superare alcuni dissapori nati circa due anni fa.

Toro

Domani avrai un cielo importante, soprattutto per quel che riguarda i sentimenti. I single dovrebbe sfruttarlo, mettendosi in gioco. Nei prossimi giorni le stelle faciliteranno gli incontri, le storie appena nate. Il fine settimana sarà particolarmente interessante per l’amore. Chi è solo potrebbe conoscere qualcuno di speciale, mentre chi è in coppia confermerà ciò che prova nei confronti dell’altro. Certo, se di recente c’è stata una delusione importante, allora potrebbe decidersi a guardare altrove.

Gemelli

Domani potresti avere tanto caos in testa. Dipenderà dal fatto che hai molti progetti in corso che non riseci a stare dietro a tutto! È tipico di te che sei un segno particolarmente creativo cambiare idee, passioni, interessi da un giorno all’altro. Da pochi giorni il Sole è diventato opposto: d’ora in avanti servirà più attenzione nei rapporti, soprattutto con Pesci e Sagittario.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora dubbi e ripensamenti in amore. Ora, però, rispetto al passato sei in grado di mettere te stesso al primo posto e non sei più disposto a compiacere chiunque. Puoi reggere una tensione senza correre a fare qualcosa che accontenti un altro. Questo fatto potrebbe portare degli allontanamenti, ma non dovrai disperare! Alle fine ne guadagnerai tu!

Leone

Preparati fin d’ora al prossimo mercoledì e giovedì quando la Luna sarà a favore. Si preannunciano due giornate sorprendenti in cui ti succederà qualcosa di bello e inaspettato, una rivelazione, un riscontro importante. Stanno per capitare novità incredibili!

Vergine

Domani si profila un giorno piuttosto complicato. Le persone intorno a te creeranno un caos che faticherai a gestire. In genere, tu sei una persona molto lucida e organizzata, ma nelle prossime 24 ore ti capiterà di subire la confusione degli altri. Attenzione a chi prova invidia nei tuoi confronti!

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani dovrai usare la massima cautela nel relazionarti con gli altri, specie se avrai a che fare con il Cancro e l’Ariete. Misura ogni parola che pronuncerai, sennò saranno guai! La settimana è partita con il piede sbagliato, tra una polemica e l’altra. Cerca di non peggiorare le cose, provocando qualcuno.

Scorpione

Domani correrai il rischio di non controllare la tua irruenza di fronte a un problema. Se sei in difficoltà o se devi difendere le tue ragioni, tu tendi a partire all’attacco con il rischio di risultare perfino aggressivo. Negli ultimi giorni potrebbe essere successo che ti sei arrabbiato parecchio, hai voltato le spalle e te ne sei andato. Per fortuna, in amore c’è Venere favorevole che aiuta. Non sciupare un sentimento per un piccolo incidente di percorso!

Sagittario

Già da lunedì hai un cielo molto promettente, capeggiato da un bellissimo Sole nel segno. Come suggerisce il popolare astrologo, dovresti sfruttarlo al meglio, agendo entro venerdì prossimo. Se vuoi dichiarare il tuo amore a una persona, se vuoi proporti per un lavoro, sarebbe il caso di muoversi in questi giorni. Sei aiutato da un orosocopo che porta soluzione e riscontri importanti.

Capricorno

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata un po’ faticosa, proprio come è stato lunedì e come sarà mercoledì. Le stelle sono sempre molto valide, ma durante questo inizio settimana potrebbe essere un po’ confuse, offuscate. Non dovrai temere grossi problemi, ma mancherà l’attenzione oppure capiteranno dei momenti di sconforto. Prova a mantenere la calma.

Acquario

Da domani potrai cominciare a vivere più liberamente, proprio come desideri tu. Oltretutto, fra poche ore Mercurio sarà di nuovo attivo e darà una marcia in più ai rapporti, alle amicizie e al lavoro. Da giorni hai una gran voglia di stravolgere la tua vita, levarti dei vincoli o degli obblighi nati in passato. Ricordati, però, che soprattutto in amore c’è bisogno anche di qualche obbligo. Cerca di stare attento alle sbandate, alle avventure!

Pesci

Domani sarai alquanto pensieroso. Ti aspetta una settimana un po’ particolare, perché di tanto in tanto avrai la sensazione di non controllare la tua vita, ma subire gli eventi. Chi si sta facendo carico di troppi doveri e responsabilità, desidererebbe alleggerirsi di qualche peso. Tieni duro! Entro febbraio vedrai che qualcosa di bello accadrà, ma tu nel frattempo scaccia via la tristezza.