Oroscopo Branko domani, 24 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 24 novembre 2021. In serata la Luna si trasferirà nel cielo del Leone e regalerà nuova vitalità ai segni di fuoco. La Bilancia e l’Acquario avranno bisogno di cautela nei rapporti con gli altri. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di mercoledì, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio diventerà grande! Il pianeta degli affari sarà nel segno dell’amico Sagittario, un punto del cielo in cui potrà darti una grossa mano nel lavoro e nei rapporti interpersonali. D’ora in avanti comincerà il tuo vero recupero.

Toro

Domani Mercurio sarà migliore rispetto a come è stato finora. Anche se non risolverai tutti i problemi e le incomprensioni nel lavoro in 24 ore, potrai iniziare a chiarire con qualcuno, a sistemare alcune questioni, ripartire da zero.

Gemelli

Domani Mercurio sarà nel segno del Sagittario, per cui diventerà dissonante. Non dovrai temere, perché si tratterà di un passaggio regolare, nulla di troppo fastidioso. Certo, d’ora in avanti dovrai usare più cautela, nel lavoro, negli accordi e con le spese.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani Mercurio si trasferirà nello spazio zodiacale del Sagittario. Questo nuovo transito sarà meno fortunato rispetto a quello precedente e potrebbe comportare qualche piccola complicazione o insoddisfazione nel lavoro, nei rapporti con gli altri.

Leone

Da domani, come ti incoraggia a fare il popolare astrologo, dovresti cominciare a lasciare fare al cielo, perché è saggio e saprà prendere, ma anche dare. A conferma di questo nelle prossime ore inizierà un nuovo transito di Mercurio nel fuoco del Sagittario, un segno amico e fratello.

Vergine

Domani Mercurio, tuo protettore, sarà in quadratura. Da qui in avanti occorrerà più cautela nei relazionarsi con gli altri, in famiglia e con la tua professione. Potresti ritrovarti a dover affrontare qualche spesa imprevista, piccole complicazioni o ritardi nel lavoro.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani Mercurio diventerà più dinamico. Da pochi giorni è partita la stagione del Sagittario, un periodo che ti porterà fuori casa per viaggi di lavoro o gite di piacere. Anche la forma sarà buona, ma attenzione, perché queste stelle potrebbero farti apprezzare parecchio i piaceri della tavola!

Scorpione

Domani Mercurio ti saluterà per traslocare nel vicino Sagittario. Non preoccuparti, perché non perderai la sua benevolenza. Solo il pianeta diventerà più affarista, si occuperà meno delle relazioni e più di affari, progetti di lavoro, trattative e profitti.

Sagittario

Domani Mercurio entrerà nel segno. È cominciata a tutti gli effetti la stagione del tuo compleanno: d’ora in avanti potrai portare avanti i progetti, fare nuovi programmi, incontrare nuova gente aspettandoti grandi risultati. Asseconda questa ritrovata voglia di fare, di metterti in gioco, perché potrebbe portarti molto lontano.

Capricorno

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani, se avrai bisogno di startene per i fatti tuoi e recuperare la calma, fallo. Adesso che anche Mercurio è approdato in Sagittario è probabile sentirai un po’ di stanchezza emergere, di confusione, la necessità di riflettere un po’ da solo.

Acquario

Finalmente da domani Mercurio non sarà più in quadratura e per te le cose cominceranno ad andare meglio. A poco a poco riporterai più serenità nei rapporti con gli altri, in amore e in famiglia. Ti converrà, però, fare sempre attenzione all’aspetto economico: non spendere troppi soldi!

Pesci

Domani Mercurio in Sagittario influirà su di te in maniera positiva. Emergerà con forza la parte più ambiziosa di te, quella disposta a mettersi in gioco per raggiungere traguardi importanti. Man mano che si avvicinerà la fine dell’anno, sarà sempre possibile!