Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani mercoledì 24 novembre 2021. Mercurio è appena approdato nel cielo del Sagittario. Come influenzerà questo nuovo transito i primi quattro segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di mercoledì. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come profila l’oroscopo di Branko domani l’Ariete potrà contare su un Mercurio bellissimo che gli offrirà una marcia in più nel lavoro e nei rapporti interpersonali. Per il Toro e il Cancro si tratterà di un passaggio non del tutto vantaggioso, ma decisamente migliore rispetto al passato. Domani i Gemelli invece dovranno usare più cautela, perché Mercurio diventerà opposto. Occorrerà particolare attenzione nel lavoro, durante le trattative e con la gestione dei soldi.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per l’Ariete ritroverà un gran desiderio di rivincita personale e la forza necessaria ottenerla. Domani la mattinata si preannuncia piuttosto faticosa per il Toro, ma dal pomeriggio in poi starai meglio. Servirà ancora prudenza, se di recente hai discusso con una persona. I Gemelli domani non avranno una giornata particolarmente convincete. Ora che Mercurio è diventato opposto, dovranno fare più attenzione con le spese di troppo. Infine domani il Cancro dovrebbero fermarsi e riflettere sul loro rapporto di coppia. Ci sarà da fare chiarezza, correre ai ripari se proveranno una certa insoddisfazione, altrimenti correranno il rischio di un tradimento.