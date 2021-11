Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 19 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 23 novembre 2021. Eccoci arrivati a martedì. Marte darà energia e forza fisica, mentre Venere riporterà in auge i sentimenti dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi avrai tanta confusione in testa. Sarà dipeso dal fatto che tu hai molte idee in cantiere, tanta creatività e fatichi a gestire ogni cosa, a portare a termine tutti i tuoi progetti. Da poche ore il Sole è diventato opposto: servirà particolare cautela nei rapporti interpersonali, specie se avrai a che fare con Sagittario o Pesci.

11° – Bilancia

Oggi dovrai fare molta attenzione, mentre ti rapporterai con gli altri, soprattutto con l’Ariete e il Cancro. Ti converrebbe contare fino a dieci, prima di aprire bocca, altrimenti in questa giornata rischierai di innescare qualche battibecco di troppo.

10° – Cancro

Oggi è probabile che sarai turbato da nuovi dubbi o ripensamenti in amore. Rispetto al passato, però, stavolta hai più forza e fiducia in te stesso e non sei più disposto a mettere in secondo piano le tue esigenze per gli altri. Non vorrai più compiacere il partner a tutti i costi!

9° – Vergine

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi si preannuncia un giorno alquanto faticoso. Nelle prossime ore avvertirai un grande caos intorno a te e perfino un segno razionale e organizzato come te faticherà a gestire ogni situazione. Occhio ad alcuni invidiosi che tenteranno di metterti in difficoltà!

Posizioni medie

8° – Pesci

Oggi sarai immerso in molti pensieri, perfino troppi! In questi giorni potresti avere la spiacevole sensazione di subire il corso degli eventi, senza poter dire la tua. Occorrerà pazienza ed equilibrio per non crollare. Tieni duro! Entro febbraio arriveranno belle opportunità.

7° – Scorpione

Oggi le stelle ti inviteranno a tenere a freno la tua enorme irruenza, per non gustare un rapporto. Quanto sei sotto pressione tu fatichi a gestire i tuoi nervi, a restare calmo e indifferente. Anche in amore non dovresti mandare tutto all’aria per un banale incidente di percorso.

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi avrai abbastanza forza per cercare di risolvere alcuni problemi di lavoro. Purtroppo Venere sarà ancora dissonante e provocherà qualche incomprensione o tensione in amore e in famiglia. In questo momento potresti sentirsi solo, di tanto in tanto. Ora, però, sei disposto a parlarne, per provare a superare alcuni screzi.

5° – Capricorno

Oggi si profila una giornata un po’ pesante. Anche se non avrai grandi difficoltà, anche se le stelle saranno a favore, nelle prossime ore potresti perdere un po’ di concentrazione, di motivazione, scivolare in un momento di sconforto. Stringi i denti! Si tratterà solamente di un nuvolone di passaggio.

4° – Acquario

Oggi sentirai di stare recuperando, lentamente, la tua amata libertà. Piano piano riuscirai a sbarazzarti di qualche peso, vincolo che ti tiene legato. Ricordati, però, che in amore esistono regole necessarie per tutti! Occhio a chi si lascerà tentare da una sbandata improvvisa!

Podio

3° – Toro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi, e nei giorni seguenti, sarai favorito in amore. Da qui in avanti potrai metterti in gioco, uscire allo scoperto: le stelle saranno tue complici! Chi è solo da tempo dovrebbe approfittarne, perché nelle prossime giornate sarà facile imbattersi in qualche incontro speciale.

2° – Leone

Oggi comincerai ad avere i primi segnali degli imminenti colpi di fortuna. Preparati a vivere qualcosa di sorprendente, perché entro giovedì prossimo capiterà un event che ti lascerà senza parole. Finalmente stai per risalire la china!

1° – Sagittario

Oggi sarai al primo gradino del podio, grazie all’ingresso del Sole nel tuo cielo, seguito a ruota da Mercurio, mercoledì prossimo. È una settimana in cui potrai fare notevoli progressi nella realizzazione dei tuoi desideri, nella progettazione del prossimo anno. Se saprai seminare bene, nel 2022 raccoglierai frutti molto generosi.