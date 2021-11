Oroscopo Branko domani, 25 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani giovedì 25 novembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno del Leone a illuminare le vite di Ariete, Sagittario e Leone. Marte in Scorpione riempirà di forza i segni di acqua. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di mercoledì, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai il cuore caldo come non accadeva da tempo. Venere in Capricorno, sebbene sia in quadratura, non è un transito così cattivo. Però potrebbe suscitarti una nuova voglia di piccanti avventure e golose trasgressioni.

Toro

Domani occorrerà particolare prudenza, specialmente nel lavoro e nelle faccende di carattere pratico. Non fidarti, se avrai la sensazione di qualcosa di poco chiaro. Meglio fare attenzione, riflettere bene prima di fare la mossa successiva. Non azzardare rischi.

Gemelli

Domani ti servirà molta cautela, nel lavoro, con i soldi e nei rapporti interpersonali. Il Sole e Mercurio in opposizione potrebbe portarti qualche piccola complicazione di troppo. Cerca di non spendere soldi inutilmente, leggi con cura ogni ogni contratto, prima di firmarlo.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata molto interessante, specialmente per la vita pratica. Sfrutta le prossime 24 ore per discutere di affari, concludere una trattativa, avanzare una richiesta in banca. Le stelle ti daranno una grossa mano.

Leone

Domani sarai uno fra i segni più forti della giornata. Con la Luna nel segno, il Sole e Mercurio in ottimo aspetto potrai esprimere tutto il tuo coraggio, affrontare ogni sfida con grinta e determinazione. Anche in amore avrai la possibilità di prenderti un bel riscatto.

Vergine

Domani avrai bisogno di molta prudenza, soprattutto in famiglia. Il Sole e Mercurio in dissonanza potrebbero provocare qualche problema con i figli adolescenti o con altri famigliari. Meglio affrontare eventuali discussioni o chiarimenti nel weekend, quando la Luna verrà in tuo soccorso.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani, merito di una splendida Luna, di Sole e Mercurio in aspetto favorevole, si profila un giorno piuttosto proficuo. Nelle prossime ore ci sarà chi riuscirà perfino a stringere delle alleanze che si riveleranno preziose per il futuro.

Scorpione

Domani qualcosa potrebbe disturbare il tuo equilibrio. Purtroppo la Luna sarà in quadratura. Come conseguenza potresti accusare un lieve calo fisico, sentirti stanco e nervoso. Se dovrai affrontare qualche contrattempo o ritardo, cerca di non spazientirti troppo.

Sagittario

Domani l’amore si scalderà parecchio. Sarà l’effetto di Sole e Mercurio nel segno, della Luna nel cielo dell’amico Leone. Anche le relazioni in apparenza più fragili potrebbero riservare qualche sorpresa. I cuori solitari farebbero bene a uscire allo scoperto.

Capricorno

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani sarai in grado di realizzare qualcosa di bello. Non un cielo così forte, capeggiato da una splendida Venere nel segno, d’ora in avanti potrai raggiungere qualunque traguardo ti sarai prefissato. Basterà rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco.

Acquario

Domani non dovrai intestardirti a fare tutto da solo. Potrai contare sull’aiuto di buoni collaboratori che ti daranno volentieri la spinta necessaria ad andare avanti. Se già dal mattino ti sentirai sopraffatto dai doveri e un po’ affaticato, dovresti provare a delegare qualche compito a una persona fidata.

Pesci

Domani ti sentirai particolarmente stimato nel lavoro. Mercurio da poco ha cominciato un nuovo transito che influirà sulla tua natura più ambiziosa, quella che troppo spesso tieni nascosta. Si prospetta una giornata ricca di belle soddisfazioni!