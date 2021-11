Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, giovedì 25 novembre 2021. Dal poeriggio la Luna si sposterà in Vergine e regalerà una ventata di energia ai segni di terra. Il Sole, ancora in Sagittario, ricaricherà i segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone potrà dare mostra nel suo proverbiale coraggio, grazie al sostegno dei molti pianeti in aspetto favorevole. Per la Vergine domani potrebbero esserci dei momenti di tensione in famiglia, forse legati ai figli adolescenti. Domani la Bilancia potrà stringere alleanze preziose che torneranno utili per il futuro. Lo Scorpione, al contrario, sarà disturbato da qualcosa. Servirà tutto il suo self control per non perdere la pazienza.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone sarà uno fra i segni più forti dello zodiaco. Non mancheranno una buona vitalità e ghiotte occasioni in amore. La Vergine domani potrà concedersi una tregua dalla tensione nervosa che l’ha afflitta nei giorni precedenti. Occorrerà cautela con i soldi. Domani la Bilancia dovrà fare i conti con nuovi dubbi e molta emotività in amore. In questo periodo i rapporti interpersonali, le relazioni vanno così così. Infine lo Scorpione avrà bisogno di particolare attenzione per destreggiarsi tra gli ostacoli di una Luna dissonante. L’ideale sarebbe per questa giornata fare lo stretto necessario e nulla di più.