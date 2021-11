Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 23 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, mercoledì 24 novembre 2021. Eccoci arrivati a mercoledì. Mercurio lascerà il cielo dello Scorpione per traslocare in Sagittario. Da quel punto aiuterà Ariete, Leone e naturalmente il Sagittario. Venere sarà in Capricorno, benevola con i segni di terra. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Toro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai usare molta cautela per non litigare con qualcuno, per non farsi trascinare dalla gelosia. Dal pomeriggio in poi meglio fare molta attenzione ed evitare di reagire in maniera istintiva agli eventi. Rifletti bene, prima di agire.

11° – Cancro

Oggi sarà una giornata piuttosto confusa, sia in amore, sia nel lavoro. In realtà da giorni sei dubbioso riguardo il tuo rapporto di coppia. Dovresti fermarti e riflettere con attenzione, cercare di prendere una decisione definitiva. Vale la pena portare avanti la relazione? Occhio a non cadere nella tentazione di tradire il partner!

10° – Acquario

Oggi dovrai fronteggiare una Luna in opposizione e non sarà affatto facile! Nel corso dell giornata è probabile che sarai colto da alcuni momenti di nervosismo, di stanchezza o insofferenza. Dovresti evitare le situazioni troppo stressanti. Sii più oculato nelle tue spese.

9° – Vergine

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai cominciare a risparmiare un po’ di più, perché con Mercurio dissonante potrebbero capitare spese inaspettate. Questa giornata sarà piuttosto avversa, proprio come martedì. Potresti arrivare a sentirti come una trottola che gira intorno senza uno scopo.

Posizioni medie

8° – Gemelli

Oggi si prospetta una giornata così così. Avere Mercurio opposto significa dover affrontare dei problemi o rallentamenti nel lavoro, richieste non ascoltate, incomprensioni con qualcuno. D’ora in avanti servirà particolare prudenza nei rapporti con gli altri. Per fortuna, da giovedì potrai recuperare.

7° – Pesci

Oggi dovrai fare molta attenzione nel rapportarti con le altre persone e nel gestire i soldi. Nel corso della giornata il passato potrebbe piombare di punto in bianco nella tua vita sotto forma di una persona, un ricordo o un evento. Dovresti sforzarti di lasciarlo andare e guardare avanti.

6° – Capricorno

Secondo l’oroscopo di oggi ti sveglierai con la Luna storta, ma dal pomeriggio in poi l’umore migliorerà. Purtroppo, però, è probabile che con il passare delle ore affiori tutta la stanchezza maturata nei giorni scorsi. Correrai il rischio di diventare un po’ troppo schivo, anche in amore.

5° – Bilancia

Oggi si profila una giornata molto più positiva rispetto a quelle alle tue spalle. C’è da dire che non tutto sarà risolto. In amore stai vivendo giornate complicate, in cui dovrai trovare il coraggio di decidere se stare dentro o fuori la relazione. Le stelle ti concederanno tempo per riflettere fino alla prossima primavera.

4° – Scorpione

Oggi sarà un giorno alquanto interessante e tu avrai forza in abbondanza. I tanti impegni, però, le scadenza, i lavori potrebbero metterti a dura prova tant’è che arriverai alla sera affaticato, se non addirittura sfiancato. Cerca di non strapazzarti troppo. Va’ a letto presto!

Podio

3° – Ariete

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi ritroverai entusiasmo, fame di rivalsa e una bella forza. Purtroppo, però con il trascorrere delle ore potresti essere colto da alti e bassi, specialmente in amore. Sebbene tu abbia dovuto superare molte difficoltà pratiche, da qui al 2023 avrai modo di recuperare del tutto.

2° – Leone

Oggi ti aspetta una fantastica giornata, merito del passaggio lunare nel tuo segno e di Mercurio in aspetto favorevole. Sarai stracolmo di energia, vitalità e saprai destreggiarti al meglio tra i rapporti con gli altri, i progetti, il tuo lavoro e il partner. Ora che stai recuperando energia, fai attenzione a non disperderla inutilmente restando coinvolto in relazioni e situazioni sbagliate.

1° – Sagittario

Oggi avrai tanta forza da fare invidia agli altri. Potrai ottenere qualche soddisfazione, una piccola rivincita personale. Con il Sole, Mercurio nel segno e la Luna in ottimo aspetto potrebbe succederti qualcosa di bello, perfino un amore tanto travolgente quanto imprevisto. Basterà avere voglia di uscire allo scoperto.