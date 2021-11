Oroscopo Paolo Fox domani, 25 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 25 novembre 2021. La Luna sarà nel segno del leone e regalerà vitalità e buone intuizioni ai segni di fuoco. Venere, ancora sen cielo del Capricorno, darà nuova verve ai sentimenti dei segni di terra. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora una bella forza, tanta energia da utilizzare in maniera proficua. D’altro canto, però, hai ancora parecchi problemi da risolvere. I grattacapi non ti mancano di certo, ma li stai affrontando con una grinta invidiabile: complimenti! Nelle prossime ore ti converrebbe chiarire certi fatti. Occhio al segno del Cancro.

Toro

Domani purtroppo la Luna storta ti susciterà una profonda agitazione. Non dovrai scoraggiarti, però, perché si tratterà di un momento passeggero. In realtà tu stai affrontando un periodo di enormi trasformazioni, quasi epocali, perché influiranno nella tua vita e anche nel tuo lavoro. Qualcuno, forse, ha già cominciato un progetto che regalerà soddisfazioni a lungo, però sarebbe il caso di chiedere più soldi! In amore potrai sempre contare su una bellissima Venere. A tal proposito ti aspetta un fine settimana molto intrigante.

Gemelli

Domani e dopo domani si preannunciano interessanti: saranno una piccola pausa in una settimana che ti sta facendo vivere molti momenti di tensione. In questo momento potresti sentirti piuttosto annoiato. Avresti un gran bisogno di vivere nuove emozioni. Se da un lato avrai voglia di cercare nuovi stimoli, dall’altro lato correrai il rischio di perdere la costanza nel lavoro o in amore. Fai attenzione.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai darti da fare per superare alcuni piccoli problemi e preparati all’idea di affrontare un chiarimento d’amore nel weekend. Sabato e domenica saranno in assoluto i giorni migliori per farlo! D’ora in avanti sarà indispensabile provare a superare anche le tue difficoltà sul lavoro e pensare al futuro con più fiducia e ottimismo. Chissà che tu non debba perfino cominciare a percorrere una strada nuova, molto più promettente.

Leone

Domani sarai uno fra i segni favoriti della giornata. La Luna nel segno ti offrirà vitalità e buone occasioni in amore. In questo periodo sono tanti i Leone che possono prendersi una piccola rivincita personale per quel che riguarda i sentimenti. Nel corso di questa giornata, se lo vorrai, potresti addirittura levarti qualche sassolino nella scarpa con chi in passato di ha spezzato il cuore.

Vergine

Domani finalmente potrai concederti una pausa dall’agitazione dei giorni precedenti e provare a fare il punto della situazione. Il Sole e Mercurio contrari t’imporranno di fare molta attenzione al lavoro, alle spese. Cerca di superare ogni difficoltà, non lasciare contenziosi aperti. In amore avrai la protezione di Venere, ma tu dovrai fare la tua parte e non scaricare la tensione del lavoro sul rapporto di coppia. Nel fine settimana ci sarà un bel recupero.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarai piuttosto dubbioso, trascinato dalla tua enorme emotività. Anche se in apparenza tu sembri molto equilibrato e tranquillo, sotto sotto vai spesso in conflitto con te stesso. Negli ultimi tempi ti stai facendo molte domande sulle persone che hai vicino, in amore e nelle amicizie. Le conoscenze che farai nei prossimi giorni andranno prese con le pinze per questa ragione. Servirà cautela nei rapporti con gli altri.

Scorpione

Domani dovrai gestire una Luna piuttosto pericolosa. Ti converrà fare molta attenzione e provare a non affaticarti troppo, non andare a letto tardi. Al mattino starai ancora bene, ma dal pomeriggio in poi rischierai di discutere con qualcuno. Del resto, non è difficile battibeccare con te. Delle volte basta non darti ragione per farti innervosire. Sii prudente.

Sagittario

Domani potrai contare sul sostegno di molti pianeti, il Sole e Mercurio fra tutti. Avrai una grande capacità di azione! Con un cielo del genere sarà quasi impossibile non ottenere una risposta, un’offerta irrinunciabile. L’amore sarà altrettanto promettente, anche per quelle coppie improvvisate, nate su fondamenta non del tutto solide.

Capricorno

Come ti invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerà un senso di spossatezza, forse perfino una certa pigrizia che ti accompagna da lunedì. La settimana è partita decisamente male, tra qualche provocazione e diversi momenti di stanchezza. Non fartene una colpa! È normale ogni tanto sentirsi meno attivi, specie dopo giornate molto movimentate.

Acquario

Domani ci sarà la Luna in opposizione: fin dal mattino non avrai voglia di fare nulla. Ti servirebbe una bella spinta da parte di qualcuno. Per fortuna il passaggio lunare nel segno del Leone non durerà in eterno e già nel weekend ritroverai il buonumore. Approfitta di queste 24 ore per fare programmi piacevoli per sabato e domenica in compagnia del partner e degli amici.

Pesci

Domani si preannuncia una giornata interessante. Avrai energia, buone idee e creatività da vendere: non sprecarle, continuando a crogiolarti nei ricordi passati. È tempo di andare avanti, vivere il presente e fare progetti per il futuro. Chi ha problemi personali e famigliari in sospeso, dovrebbe cercare di risolverli entro venerdì, perché nel weekend dovrà fare i conti con la Luna opposta.