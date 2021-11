Oroscopo Branko domani, 26 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani venerdì 26 novembre 2021. La Luna si troverà nello spazio zodiacale del leone, mentre il Sole e Mercurio saranno nel cielo del Sagittario. Come influiranno questi passaggi le vite dei segni zodiacali? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di mercoledì, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai il cuore un po’ troppo caldo! Venere in quadratura non ti porterà problemi in amore, ma potrebbe stuzzicare la tua voglia di vivere avventure piccanti, golose trasgressioni che potrebbero metterti nei guai. Sii prudente.

Toro

Domani si preannuncia una giornata ad alto rischio conflitti. Un ex socio o un ex coniuge potrebbe spuntare tra capo e collo per avanzare delle pretese. Se non farai attenzione, rischierai di ritrovarti in mezzo a una discussione accesa. Sforzati di non riversare queste tensioni nel tuo rapporto di coppia.

Gemelli

Domani sarà una giornata che richiederà più cautela. Dovrai cercare di riguardarti un po’, non affaticarti troppo, perché nelle prossime ore sarà facile accusare un lieve calo fisico. Qualcuno potrebbe soffrire di un disturbo legato al metabolismo o di un male di stagione. Riposati.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani potrebbe rivelarsi una giornata particolarmente proficua per le questioni pratiche, per gli affari e le trattative. Chi da tempo sta pensando di vendere o acquistare qualcosa, dovrebbe muoversi nelle prossime ore. Le stelle favoriranno le compravendite.

Leone

Domani avrai la Luna nel segno, il Sole e Mercurio nel cielo dell’amico Sagittario. Sarai pieno di energia e volontà, la mente sarà lucida e pronta a ripartire, dopo un periodo piuttosto confuso. È un ottimo momento per fare nuovi progetti, portare avanti gli affari più vantaggiosi, proporre nuove iniziative.

Vergine

Domani ti servirà particolare prudenza: nel corso della giornata potresti avere un calo fisico, soffrire di stanchezza o di qualche piccolo fastidio fisico. Con l’inizio dell’inverno le vie respiratorie potrebbero essere più delicate, diventi più sensibile alle infezioni. Cerca di riguardarti.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani sarà una giornata fruttuosa per chi sta portando avanti un accordo, un affare importante. Nel corso della giornata potrebbe arrivare a conclusione, ritrovarsi tra le mani un contratto da firmare.

Scorpione

Domani sarà una giornata da prendere con le pinze. Ti converrà fare attenzione, non strapazzarti troppo e, se possibile, rimandare discussioni e appuntamenti gravosi a un giorno migliore. Nelle prossime ore potresti sentirti giù di tono. Perché non cominci quella dieta disintossicante a cui pensi da tempo?

Sagittario

Domani sarai ancora uno fra i protagonisti indiscussi di questo zodiaco. Le cose si stanno muovendo e sarà probabile che nei prossimi giorni salti fuori l’opportunità di fare un viaggio all’estero, per lavoro o per piacere. E sarà solamente un assaggio di cosa potrai aspettarti in futuro.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata migliore rispetto alle precedenti. Finalmente potrai recuperare, dopo una settimana piuttosto complicata. Uno dei primi aspetti che migliorerà sarà il tuo conto in banca: nuove opportunità di guadagno all’orizzonte.

Acquario

Domani dovrai sforzarti di mantenere la calma e il sangue freddo. Nel corso della giornata potresti imbatterti in un ex socio o in un ex coniuge che metterà a dura prova la tua pazienza. Dovrai contare fino a dieci, prima di aprire bocca, per evitare di provocare una lite.

Pesci

Domani dovresti metterti in gioco, candidarti, inviare il curriculum o partecipare a un concorso. Con questo cielo così promettente, avrai buone chance di farcela! Chi è rimasto fermo a lungo, chi è alla ricerca di un impiego non dovrebbe sprecare questa opportunità.