Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, venerdì 26 novembre 2021. Un nuovo fine settimana sta per cominciare. Partirà col piede giusto per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? La Luna sarà ancora nel segno del Leone, mentre il Sole transiterà in Sagittario. Se vuoi saperne di più dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone sarà forte e pronto a ripartire. È il momento più giusto per cominciare a fare nuovi progetti in vista del futuro. Domani la Vergine dovrà usare molta cautela. Nel corso della giornata qualcuno potrebbe soffrire di un disturbo fisico, un malanno di stagione. Meglio riguardarsi. Per la Bilancia potrebbero esserci buone notizia, forse un contratto da firmare. Infine, domani lo Scorpione potrebbe sentirsi un po’ affaticato. L’ideale sarebbe rallentare i ritmi, non strapazzarsi troppo e semmai iniziare una dieta disintossicante.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone potrà recuperare in amore e perfino vivere nuove emozioni. Dopo una settimana molto impegnativa, qualche Leone potrebbe arrivare a venerdì sera un po’ provato. Sarebbe meglio non fare le ore piccole! La Vergine domani avrà una giornata pesante, ma da sabato potrà cominciare a recuperare. Per le prossimo ore sarà utile evitare le discussioni e non riversare nel rapporto di coppia le tensioni nate sul lavoro. Domani la Bilancia dovrà fare ancora molta attenzione nel relazionarsi con gli altri. In questo momento i rapporti interpersonali sono molto delicati: occorrerà prudenza! Infine, domani lo Scorpione comincerà la giornata in maniera sbagliata. È probabile che qualcuno arriverà a contare le ore che lo separano dal weekend. Sarà meglio fare lo stretto necessario e nulla di più.