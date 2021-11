Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 25 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, giovedì 25 novembre 2021. La Luna si troverà nel segno del Leone e regalerà una bella carica di energia ai segni di fuoco. Marte in Scorpione fornirà di forza i segni d’acqua. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Toro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarai turbato da una grande agitazione, ma sarà solo un momento di passaggio. D’altronde stai vivendo un periodo di cambiamenti radicali che riguardano il tuo lavoro e non à mai facile adattarsi a novità così importanti.

11° – Scorpione

Oggi pomeriggio la Luna comincerà un transito piuttosto pericoloso. Ti converrà evitare le situazioni stressanti e faticose, non infilarti nelle discussioni. Per questa giornata sarebbe il caso di non strapazzarsi troppo e stare alla larga dai problemi.

10° – Acquario

Oggi non avrai molta voglia di fare, di assolver ai normali compiti della giornata. Ci vorrebbe una bella spinta da qualcuno! Perché non sfrutta le prossime ore per concentrarti sul weekend? Potresti organizzare qualcosa di piacevole per sabato e domenica, quando ritroverai una bella energia.

9° – Cancro

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi sarà necessario rimboccarsi le maniche e cominciare a risolvere i tuoi piccoli problemi personali. Oltretutto, dovresti metterti nell’ordine di idee di fare chiarezza in amore, perché non tutto sta filando liscio con il partner. Rimanda, però, ogni discussione o confronto al fine settimana.

Posizioni medie

8° – Capricorno

Oggi potresti ritrovarti in una sorta di torpore, un po’ di fiacchezza provocata dai tanti impegni degli ultimi giorni. Non fartene una colpa! Può capitare a tutti di aver bisogno di una pausa, dopo alcune settimane particolarmente frenetiche. Approfittane, per ricaricare le batterie.

7° – Bilancia

Oggi dovrai fare i conti con nuovi dubbi in amore e un’incontenibile emotività. Anche se agli occhi degli altri sembri una persona equilibrata e sempre pacata, in realtà dentro di te sei spesso in conflitto. In questo periodo ti stai facendo molte domande riguardo le persone che hai attorno.

6° – Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi e domani si preannunciano due giornate abbastanza interessanti, anche se potresti essere afflitto dalla noia. In questo periodo hai un gran bisogno di nuovi stimoli, di appassionarti a qualcosa, inventarti un nuovo interesse. Fai solo attenzione a non diventare meno costante in ciò che fai.

5° – Pesci

Oggi ti sveglierai con una buona vitalità e molta creatività da sfruttare. Non sprecare questa giornata, restando a crogiolarti nei ricordi del passato. Sforzati di mettere una pietra sopra le tue storie trascorse e guarda avanti. È tempo di vivere il presente e di fare nuovi progetti per il futuro.

4° – Vergine

Oggi avrai una meritata pausa dai problemi e dalle tensioni delle giornate appena trascorse. Ricordati, però, che il Sole e Mercurio saranno ancora dissonanti. Questo vorrà dire che non ti converrà abbassare la guardia nel lavoro e con i soldi. Sii prudente! Per fortuna, in amore sarai sostenuto da una bellissima Venere.

Podio

3° – Ariete

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi sarai stracolmo di forza ed energia che ti tornerà utile per cominciare a risolvere tutti i tuoi problemi. Purtroppo, di preoccupazioni e grattacapi ne hai ancora tanti, ma adesso hai una grinta da fare invidia a chiunque.

2° – Leone

Oggi, grazie al passaggio della Luna nel tuo cielo, sarai uno fra i segni favoriti dello zodiaco. Inoltre, il Sole e Mercurio saranno in ottimo aspetto, insomma sarai strapieno di energia, forza e carisma. In amore potrebbero arrivare nuove opportunità da non lasciarsi scappare. Una piccola rivincita personale all’orizzonte.

1° – Sagittario

Oggi avrai un’enorme capacità di azione e potrai portare avanti i nuovi progetti, fare programmi in occasione dei prossimi mesi. Con un cielo forte come il tuo di sicuro potrebbe succederti qualcosa di bello, una risposta che aspettavi da tempo, una proposta irrinunciabile. Anche in amore non mancheranno novità interessanti.