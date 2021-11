Oroscopo Paolo Fox domani, 26 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 26 novembre 2021. Una bellissima Luna in Leone regalerà energia e vitalità ai segni di fuoco, mentre Marte in Scorpione fornirà un’ottima forma fisica ai segni d’acqua. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una forza invidiabile e riuscirai ad affrontare la giornata con spirito battagliero. Purtroppo, però, i problemi personali, lavorativi ed economici, nati uno o due anni fa, sono ancora parecchi, ma tu saprai farne fronte con grande energia e grinta.

Toro

Domani sarebbe il caso di stare alla larga dalle tensioni e dai problemi. Ti aspettano giornate importanti per l’amore e non dovresti sprecarle, arrabbiandoti con qualcuno. Meglio concentrarsi sui sentimenti, perché Venere potrebbe riservarti sorprese incredibili nel fine settimana. Perfino i Toro già impegnati potrebbero imbattersi in un incontro che farà loro battere il cuore.

Gemelli

Domani, come suggerisce il famoso astrologo, dovresti evitare i conflitti e sfruttare al massimo la giornata. Non portarti dietro dissapori, specie durante il weekend, perché la tua forma non sarà dei migliori. In realtà, già da venerdì sera potresti accusare un leggero calo fisico o forse sei solo alla ricerca di qualche soddisfazione in più.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana che si preannuncia un crescendo di emozioni positive. In amore, però, ci sono ancora molti dubbi e insoddisfazioni, forse si ha voglia di vivere qualche novità. Rifletti molto bene, prima di cadere nella tentazione di tradire il partner, perché rischieresti grosso. Sul fronte lavorativo ci sarà un cambiamento importante entro la prossima

Leone

Domani sarà un giorno molto interessante per chi vorrà recuperare in amore o vivere emozioni nuove. Qualcuno sentirà il bisogno di mettere alla prova la solidità del suo rapporto di coppia. Il vero cruccio, in questo periodo, è rappresentato dalla tua forma fisica. Capita spesso di arrivare un po’ sottotono, dopo una settimana ricca di impegni e responsabilità. Non ti allarmare, è normale! Novità di lavoro in arrivo che daranno i primi frutti nel 2022.

Vergine

Domani si profila un’altra giornata pesante, in cui potresti sentirti a disagio. Purtroppo stai uscendo da una settimana che ti ha stancato molto tra discussioni e riorganizzazioni di cose che avevi già provato a sistemare in passato. L’importante sarà non inquinare l’amore con le tensioni del lavoro, perché ti aspetta un weekend illuminato da una bellissima Luna e da Venere favorevole

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani servirà ancora molta cautela nei rapporti. Purtroppo, è stata una settimana piuttosto strana, caratterizzata di complicazioni sentimentali, sbalzi di umore repentini. Per fortuna, sabato e domenica sarà possibile sanare uno screzio, recuperare un po’ armonia in più, in amore, in famiglia e in generale con gli altri.

Scorpione

Domani la giornata partirà un po’ fiaccamente, tant’è che non vedrai l’ora che finisca, per arrivare al weekend. Sarebbe meglio non strapazzarsi troppo, non fare le ore piccole. Evita, inoltre, di fare le cose di corsa e di prendere le situazioni di petto, altrimenti potresti arrabbiarti o irritare qualcun altro.

Sagittario

Domani avrai ancora il Sole e Mercurio dalla tua parte: l’amore dovrebbe essere già tornato in auge. Gli unici problemi potrebbero averli i Sagittario che sono innamorati di due persone. Tra l’altro nel weekend le stelle ti metteranno alle strette: non potrai più nasconderti. Sarà necessario risolvere un problema, schiarirti le idee, se sei pieno di dubbi.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un bel recupero che durerà per tutto il fine settimana. Tra sabato e domenica l’amore potrebbe bussare alla porta, per cui chi è solo da tempo dovrebbe uscire allo scoperto e fare nuovi incontri. I Capricorno impegnati, dopo alcuni momenti di dissapori, avranno l’opportunità di ritrovare una buona sintonia con il partner.

Acquario

Domani sarà l’ennesima giornata stancante, proprio come lo sono state quella appena passate. Cerca di fare attenzione alle distrazioni, sii prudente! Mentre tra sabato e domenica l’amore potrebbe diventare importante, regalarti emozioni nuove e intense. Perché non organizzi un’uscita, un incontro per il fine settimana?

Pesci

Domani si prospetta un giorno interessante, ma già a partire dalla sera occorrerà cautela. Non dovresti fare le ore piccole, perché nel weekend l’umore non sarà dei migliori. Chi avrà più problemi saranno i Pesci che non sono riusciti a chiudere una storia, a voltare del tutto pagina o a cominciare una rinascita nel lavoro. Non potrai più trascinare una situazione impossibile da sistemare.