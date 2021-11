Oroscopo Branko domani, 27 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani sabato 27 novembre 2021. La Luna si sposterà nel cielo della Vergine, mentre il Sole sarà ancora nel segno del Sagittario. Come influiranno questi passaggi le vite dei segni zodiacali? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di sabato, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata che riserverà alcune sorprese. Nelle prossime ore potrebbe spuntare l’occasione di un futuro viaggio all’estero per lavoro o per piacere. E sarà solo un primo assaggio delle opportunità che le stelle ti offriranno d’ora in avanti.

Toro

Domani si preannuncia un weekend molto stuzzicante dal punto di vista sentimentale. Tra sabato e domenica la Luna e Venere saranno in aspetto favorevole e daranno una marcia in più all’amore. Dovresti approfittarne, per dedicare del tempo alla tua relazione o metterti in gioco, se sei single.

Gemelli

Domani ti servirà particolare cautela, per fronteggiare le conseguenze della Luna in dissonanza. Nel corso della giornata potresti soffrire di un calo fisico, di qualche piccolo fastidio o sentirsi spossato. Se avrai bisogno di rassicurazioni, fai un veloce controllo medico.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani potrebbero esserci belle novità sul lavoro che ti stravolgeranno le cose. Mentre dal punto di vista professionale avrai un bel recupero, in amore è probabile che sarai disturbato da nuovi dubbi, da qualche perplessità di troppo.

Leone

Domani si prospetta una giornata molto fruttuosa nel lavoro. Le stelle faciliteranno gli affari, gli scambi commerciali. Nonostante Saturno sia ancora in opposizione, tu stai affrontando questo periodo con molta grinta e motivazione. Alla fine tutti i suoi sforzi verranno premiati: tieni duro!

Vergine

Domani comincerà un weekend che ti vedrà protagonista indiscusso. Nelle prossime 48 ritroverai energia, carattere il tuo orgoglio. Con la Luna nel segno e Venere in ottimo aspetto potrai vivere nuove emozioni, prenderti belle gratificazioni, anche una piccola rivincita personale.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani sarà una giornata migliore rispetto a quelle appena trascorse e tu potrai concederti una meritata pausa dalle tensioni. Approfittane, per passare del tempo di qualità con le persone vicine, chiacchierare, confidarti con la tua cerchia di amicizie più intime.

Scorpione

Domani si profila un fine settimana molto interessante. La Luna sarà in aspetto favorevole, Marte ancora nel tuo segno: preparati a vivere qualche bella novità, un incontro intrigante, un nuovo contatto, un invito inaspettato. Di sicuro qualcosa di piacevole e inaspettato capiterà.

Sagittario

Domani occorrerà molta prudenza, perché la Luna sarà in quadratura. Cerca di mantenere la calma, se dovessi incappare in un imprevisto irritante, forse un ritardo oppure un appuntamento saltato. Sforzati di non andare su tutte le furie, ma prendi piuttosto le cose con filosofia.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani ti aspetta un fine settimana spumeggiante. La Luna in ottimo aspetto e Venere nel segno potrebbero complottare per organizzarti qualche sorpresa, forse un amore straniero... Preparati a vivere nuove emozioni.

Acquario

Domani le stelle ti incoraggeranno ad approfondire una questione senza liquidarla in fretta e furia. Se avrai un problema inaspettato, forse con un ex socio o un ex coniuge, prima di decidere, prova a capire come comportarti. Rifletti con molta attenzione.

Pesci

Domani sarà una giornata da prendere con le pinze. Nelle prossime ore potresti avere qualche momento di tensione in amore, dubbi o dei disagi con il partner. Occorrerà la massima cautela, per non innescare qualche discussione, dire una parola di troppo. Sii prudente!