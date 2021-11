Oroscopo del weekend 27/28 novembre: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo del weekend, sabato 27 e domenica 28 novembre 2021, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Siamo alle porte dell’ultimo fine settimana di novembre. Quali sorprese riserverà il cielo ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e tutti gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo del weekend, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo del weekend si preannunciano 48 ore abbastanza positive. Sarai ancora molto forte, ma dovrai fare particolare attenzione in amore. Venere in quadratura non concede sconti e tu in questo periodo sei piuttosto sotto pressione. Cerca di non riversare le tensioni del lavoro nel rapporto di coppia.

Toro

Il weekend sarà particolarmente intrigante per l’amore. Non potrebbe essere altrimenti con la Luna e Venere in aspetto favorevole. Tra sabato e domenica potrebbe capitarti qualcosa di bello. Perfino i single più convinti potrebbero imbattersi in un incontro speciale.

Gemelli

Servirà molta cautela, perché sarà un fine settimana caratterizzato da alti e bassi. Forse già da venerdì sera accuserai un po’ di fiacchezza che ti durerà per le giornate successive. Sii prudente! Anche i Gemelli più robusti potrebbero provare un certo malcontento, una mancanza di motivazione.

Cancro

Come indica l’oroscopo del weekend tra sabato e domenica sarà un crescendo di emozioni positive. La Luna ti regalerà una buona vitalità, creatività e intuizioni geniali. Purtroppo, però, Venere in opposizione potrebbe suscitare nuovi malessere o perplessità. Meglio fare attenzione da questo punto di vista.

Leone

Saranno 48 ore molto interessanti e tu potrai recuperare il terreno perso. Se il lavoro e l’amore non avranno grossi problemi, l’unico tuo cruccio potrebbe essere rappresentato dalla forma fisica. Negli ultimi tempi ti succede spesso di arrivare al fine settimana fiacco, con il peso addosso delle fatiche dei giorni precedenti.

Vergine

Il weekend sarà bellissimo! La Luna transiterà nel tuo segno, mentre Venere sarà nell’amico Capricorno. Se non avrai sciupato l’armonia della coppia, riversando le tensioni del lavoro nella relazione, potrai vivere due giorni fantastici con la tua dolce metà.

Bilancia

Secondo l’oroscopo del weekend finalmente potrai cominciare a recuperare, dopo una settimana alquanto faticosa. Da giorni stai avendo problemi e tensioni nei rapporti con gli altri, in amore e nel lavoro. Sabato e domenica saranno due giornate utili per ricucire uno strappo, riavvicinarti a una persona.

Scorpione

Il tuo fine settimana si prospetta molto promettente. Riuscirai a recuperare energia, vitalità e l’armonia persa nei giorni passati. La Luna sarà in ottimo aspetto e ti regalerà nuova verve e voglia di amore, di provare emozioni speciali. L’ideale, sarebbe organizzare qualcosa di particolare con la persona amata.

Sagittario

Anche durante il fine settimana sarai uno fra i segni più forti del momento. In amore le stelle potrebbero riservarti sorprese incredibili. Chi potrebbe avere qualche disagio, sarà il Sagittario che sta pensando a due persone nello stesso tempo. È probabile che sarà assillato da dubbi e ripensamenti per tutto il weekend.

Capricorno

Come prevede l’oroscopo del weekend saranno due giornate molto proficue, specialmente in amore. Questo perché Venere sarà ancora nel tuo segno, mentre la Luna transiterà nel cielo del segno amico Vergine. I sentimenti saranno i protagonisti indiscussi delle prossime giornate, sia per chi ha già una relazione, sia per chi è in cerca della sua anima gemella.

Acquario

Il fine settimana sarà perfetto per riprendere in mano un discorso in amore. Anche chi di recente ha avuto dei momenti di tensione, tra sabato e domenica potrà impegnarsi per riportare l’armonia nella coppia. Si preannuncia due giorni ricchi di emozioni piacevoli.

Pesci

Si prospetta un fine settimana in cui occorrerà particolare prudenza. La Luna sarà in aspetto opposto: come conseguenza, sarà facile accusare un leggero calo fisico, sentirsi nervosi oppure dover fare i conti con qualche imprevisto irritante. Meglio non riempirsi di impegni!