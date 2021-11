Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 26 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, venerdì 26 novembre 2021. Giornata di grande forza per i segni di fuoco, mentre servirà molta cautela ai segni di acqua. Piccoli disagi per il Toro e la Vergine. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Acquario

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi si preannuncia una giornata piuttosto faticosa. Proprio come durante i giorni precedenti, rischierai di trascinarti da un compito all’altro senza energia. Tieni duro e soprattutto, cerca di non distrarti! Bel recupero a partire da sabato.

11° – Vergine

Oggi sarà l’ennesimo giorno pesante, come lo sono stati quelli appena trascorsi. Hai avuto una settimana complicata, per fortuna nel weekend potrai contare sulla Luna a tuo favore. Nel frattempo, cerca di tirarti fuori dalle discussione e non riversare il tuo malumore nel rapporto di coppia.

10° – Toro

Oggi servirà la massima cautela nel lavoro. Prova a restare lontano dai problemi e dalle tensioni. Concentrati, piuttosto, sulla tua vita sentimentale, perché Venere in ottimo aspetto potrebbe avere in serbo per te delle belle emozioni.

9° – Bilancia

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai avere grande prudenza nei rapporti interpersonali, in amore, in casa, ma anche nel lavoro. È da giorni che stai convivendo con dubbi, ripensamenti e sbalzi repentini di umore. Cerca di fare attenzione! Da sabato potrai cominciare a recupero un migliore equilibrio interiore.

Posizioni medie

8° – Scorpione

Oggi la tua giornata sarà fin dal mattino un po’ sottotono. Non ti mancherà la forza, grazie a Marte, ma ti converrà comunque evitare gli strapazzi e di infilarti in contesti faticosi o stressanti. Finiresti con l’arrabbiarti tu o con il fare innervosire qualcun altro. Sii prudente!

7° – Pesci

Oggi sarà una giornata valida, però con il passare delle ore potrebbe salire un po’ di stanchezza. Ti converrebbe andare a letto presto, anche perché il weekend si preannuncia piuttosto sottotono. Chi si sentirà peggio saranno i Pesci ancora invischiati ancora con il passato, con situazioni non giuste.

6° – Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi ti sentirai benone, ma verso sera potresti soffrire di un piccolo calo fisico. Ecco perché sarebbe il caso di trascorrere una giornata piacevole, portare avanti i tuoi progetti e stare alla larga dai contrasti, dalle complicazioni. Meglio non arrivare al weekend con il morale basso.

5° – Cancro

Oggi comincerà un crescendo di positività che avrà il suo culmine domenica. Purtroppo, però, in amore sarai ancora disturbato da molte insicurezze. Forse avresti solo voglia di vivere qualcosa di nuovo, provare emozioni diverse. Attenzione ai tradimenti e alle trasgressioni!

4° – Ariete

Oggi sarai stracolmo di forza e grinta che ti tornerà utile. Non sei sul podio dei segni favoriti per il semplice fatto che stai avendo a che fare ancora con parecchi problemi, personali e lavorativi, che ti affliggono da due anni circa. Stavolta però avrai lo spirito più battagliero rispetto al passato.

Podio

3° – Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi comincerà un bellissimo recupero che durerà per tutto il fine settimana. I cuori solitari non dovrebbero sprecare queste giornate restando chiusi in casa, per ché da qui fino a domenica le stelle potrebbero organizzare loro un incontro speciale.

2° – Leone

Oggi potrai recuperare in amore, ricucire uno strappo che si è formato di recente. Anche chi vorrà mettere alla prova il proprio rapporto, ne uscirà sereno. Ti aspetta una giornata piacevole, in cui potresti provare perfino nuove emozioni. Occhio alla forma fisica!

1° – Sagittario

Oggi l’amore sarà in primo piano e ti regalerà emozioni speciali. Solo chi in questo momento ha in mente due persone, potrebbe avere qualche problema in più, essere turbato da qualche dubbio. Per il resto sei uno fra i segni più forti dello zodiaco, sotto ogni punto di vista.