Oroscopo Paolo Fox domani, 27 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 27 novembre 2021. La Luna lascerà il segno del Leone per traslocare in Vergine. Da lì regalerà nuova vitalità a Toro, Capricorno e Vergine. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà importante provare a ritrovare un po’ di serenità nel marasma di problemi che stai cercando di risolvere. Quante volte ti sei sentito solo contro un muro di ostacoli da superare? Nei casi più gravi c’è stato bisogno perfino dell’intervento di uno specialista, un legale o un commercialista. In amore è probabile che stai mettendo in dubbio ogni cosa.

Toro

Domani comincerà un weekend molto promettente in amore, grazie alla complicità di Luna e Venere. Sforzati si staccare la spina con il lavoro e i soldi e regalati qualche momento emozionante. Anche se per te non può esserci un rapporto di coppia sereno senza la stabilità economica, per queste due giornate potresti fare uno strappo alla regola e non pensare alle tue difficoltà pratiche. Possibili ritorni di fiamma, sensazioni speciali in vista.

Gemelli

Domani e domenica sarai parecchio nervoso, ti sentirai come un leone chiuso in gabbia. Dovresti uscire di casa, andare in giro, fare qualcosa di piacevole, perché se resterai fermo, correrai il rischio di diventare intrattabile con le persone vicine. In questo fine settimana cerca di non fare mosse azzardate, non osare troppo.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovresti viverli in pieno relax. Vedrai che riuscirai a recuperare un po’ di serenità interiore in più. Nonostante Marte sia in aspetto favorevole, per molti Cancro i dubbi e le domande in amore non sono sparite. Ci sarà addirittura chi preferirebbe allontanarsi per un po’ dal partner e restare da solo.

Leone

Domani sarà indispensabile recupere la capacità di azione. Purtroppo Saturno dissonante ti sta mettendo molti ostacoli davanti. C’è perfino chi ha dovuto ricominciare da capo, stravolgere la propria attività. Diverse storie appena nate avranno buone chance di decollare, ma per molti rapporti si dovrà aspettare la prossima primavera per vivere finalmente un periodo migliore.

Vergine

Ti aspetta un weekend memorabile grazie al sostegno di Venere e al passaggio della Luna nel segno. Ritroverai energia e il piacere di stare con gli altri. Te lo meriti, dopo una settimana particolarmente faticosa. Approfittane, per riportare l’armonia nei rapporti, riavvicinarti a una persona, ricucire uno strappo. Ottimo momento anche per l’amore.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani potrai concederti una pausa rilassante dai problemi e dalle tensioni. Sfrutta il weekend per ritrovare un po’ di positività e per fare chiarezza dentro te stesso. In ogni caso entro la prossima primavera sarai messo alle strette e dovrai tagliare tutti i rami secchi. Non sei solo! Confidati con la persona più vicina a te, perché saprà sostenerti.

Scorpione

Domani sarà un crescendo di emozioni positive, grazie alla Luna in aspetto favorevole. Non dovresti chiuderti in te stesso, anche se in passato hai sofferto per amore. Sappi, che gli incontri di questi giorni potrebbero riserverti grandi sorprese. Molla le tue difese e apriti un po’ di più!

Sagittario

Domani comincerà un weekend che potrebbe deluderti. Se hai fatto programmi divertenti potrebbe capitare che qualcuno cambi idea, annulli tutto, ti tiri il pacco. Prova a non arrabbiarti, sii più comprensivo e non sciupare il tuo umore per tutto il fine settimana. Avrai altre occasioni.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai un bel recupero sotto ogni punto di vista. Chi lavorerà, otterrà belle soddisfazioni e potrà fare importanti progressi. Chi, al contrario, potrà staccare la spina, potrà dedicarsi all’amore che regalerà momenti speciali. Dopo alcune giornate no, mercoledì fra tutte, finalmente ritroverai energia, vitalità e fortuna.

Acquario

In questo momento hai un gran bisogno di vivere qualche esperienza strana, un po’ matta, controcorrente. Con Sole e Mercurio attivi i rapporti con gli altri saranno molto più piacevoli e gratificanti: dovresti approfittarne! Chi ha cominciato una nuova attività, un progetto a settembre d’ora in avanti comincerà a vedere bei risultati. L’unico cruccio rimane il denaro. Da questo punto di vista servirà ancora molta attenzione.

Pesci

Domani e domenica sarai alquanto giù di corda. Rischierai di polemizzare su ogni cosa, di fare di una banalità un dramma. Chi sarà al tuo fianco dovrebbe cercare di trasmetterti un po’ di tranquillità, avere tanta pazienza e mostrare comprensione. Certo, non sarà sempre facile! Potresti perfino voler allontanare qualcuno, ritenendolo poco sincero nei tuoi confronti.