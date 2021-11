Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, domenica 28 novembre 2021. Eccoci alla fine di questa settimana. Quali ultimi colpi di scena riserveranno i pianeti a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? La Luna sarà ancora nel segno del Leone, mentre il Sole transiterà in Sagittario. Se vuoi saperne di più dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrebbe dedicare la giornata un po’ di relax e di divertimento. L’ideale sarebbe organizzare una gita d’inverno fuori città. Per la Vergine si preannuncia una domenica talmente promettente da suscitare l’invidia delle persone vicine. Domani la Bilancia dovrà impegnarsi per mantenere un segreto che le è stato confidato e non rivelarlo ad altre persone. Lo Scorpione avrà la possibilità di ampliare la sua rete social con successo.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone sarà traboccante di energia, creatività e voglia di svagarsi un po’. Le stelle saranno dalla sua parte! Per la Vergine si prospetta una domenica molto interessante per i sentimenti. Potrà dedicarsi all’amore al cento per cento e tralasciare i pensieri pratici. La Bilancia domani dovrebbe cercare di staccare il cervello dalle tensioni dei giorni passati e ricaricare le batterie. Infine, domani per lo Scorpione sarà utile cercare di assumere un atteggiamento meno battagliero, meno spavaldo e più rilassato. Ciò che conta sarà scrollarsi di dosso i risentimenti nei confronti di chi negli ultimi giorni lo ha attaccato duramente.