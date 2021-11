Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 27 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 27 novembre 2021. Si preannuncia un weekend importante per i segni di terra che potranno dare spazio all’amore. Occorrerà cautela ai segni d’aria. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi ti occorrerà la massima cautela per non cedere al nervosismo. Nel corso della giornata potrebbe mancarti u po’ di libertà, potresti sentirti oppresso, se rimarrai chiuso in casa. Per le prossime 24 ore non fare il passo più lungo della gamba.

11° – Pesci

Oggi il tuo morale finirà sotto i piedi. Se non farai attenzione, correrai il rischio di questionare su ogni cosa, anche la più banale. Ecco perché chi ti starà vicino dovrà munirsi di tanta pazienza e comprensione. Sforzati di non allontanare le persone che ti vogliono bene.

10° – Sagittario

Oggi qualcuno potrebbe annullare un appuntamento, tirarti il pacco e farti arrabbiare parecchio. È probabile che i programmi che avevi in mente per questo fine settimana santino. Se così fosse, non andare su tutte le furie, ma prendila con filosofia. Approfittane, per dedicarti a qualcosa che trascuri da tempo.

9° – Bilancia

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi dovresti sfruttare la giornata per staccare il cervello dagli impegni, dai doveri di ogni giorno. Approfittane per schiarirti le idee in amore, magari per confidarti con una persona a te vicina e chiedere un consiglio riguardo un rapporto.

Posizioni medie

8° – Acquario

Oggi crescerà in te un profondo desiderio di vivere qualcosa di insolito e trasgressivo. Di tanto in tanto anche tu hai bisogno di esprimere la tua parte più folle e controcorrente, per evadere dai doveri quotidiani. L’importante sarà non fare spese pazze!

7° – Scorpione

Oggi dovrai fare un piccolo sforzo in più per uscire dal tuo guscio e metterti in gioco in amore. Anche se in passato hai sofferto, d’ora in avanti potrai provare di nuovo emozioni piacevoli, se ti lascerai andare. Il weekend sarà un’ottima occasione per cominciare, perché avrai una bellissima Luna a illuminare le tue giornate.

6° – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi e domani saranno le giornate giuste per fermarsi, riposare e ritrovare un po’ di tranquillità interiore. Marte sarà in buon aspetto e ti regalerà une bella carica di energia. In amore, però, qualche Cancro potrebbe essere ancora tormentato da dubbi e ripensamenti. In questo caso, servirà prudenza.

5° – Ariete

Oggi sarà possibile staccare da tutti i problemi pratici che ti affliggono da un po’ e provare a recuperare un migliore equilibrio interiore. Te lo meriti, perché da settimane ti stai impegnando parecchio per superare tutte le tue difficoltà. In amore ci sarà chi metterà in discussione la propria relazione.

4° – Leone

Oggi ti renderai conto di dover recuperare una buona capacità di azione. Saturno contrario ti sta obbligando a stravolgere la tua professione. Qualcuno ha già dovuto distruggere la propria attività e ricostruirla da zero. Occorrerà molta pazienza, ma entro la prossima primavera vedrai dei risultati, sia nel lavoro, sia in amore.

Podio

3° – Toro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi inizierà un fine settimana in cui avrai le due signore dello zodiaco in ottimo aspetto, Luna e Venere. Questo si tradurrà in buone chance in amore, in emozioni intense, ritorni di fiamma o nuovi incontri. Non sprecare questa opportunità, pensando ai problemi di lavoro.

2° – Capricorno

Oggi potrai contare su Venere nel tuo segno e la Luna nell’amico Vergine. Si preannunciano 48 ore molto promettenti, sia per chi sarà costretto a lavorare, sia per chi potrà dedicarsi all’amore. In ogni caso, otterrai belle gratificazioni.

1° – Vergine

Oggi la Luna transiterà nel tuo segno e ti riempirà di energia, vitalità, voglia di stare insieme agli altri. Sarà un fine settimana molto proficuo per chi vorrà riavvicinarsi a una persona, ricucire uno strappo creatosi di recente, uscire con gli amici o fare qualcosa di bello con il partner.