Oroscopo Paolo Fox domani, 28 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 28 novembre 2021. La Luna sarà nello spazio zodiacale della Vergine e regalerà nuova verve ai segni di terra. Marte in Scorpione renderà i segni d’acqua più passionali. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata interessante. Tu hai di nuovo coraggio e grinta da vendere e voglia di sfidare chi ti ha fatto arrabbiare. Sarebbe un modo efficace per recuperare la credibilità e quelle soddisfazioni che ti mancano da tempo. Purtroppo, però non armarti anche di molta pazienza. Per trovare la soluzione alle faccende pratiche più complicate sarà necessario aspettare maggio, quando Giove sarà in ottimo aspetto. Nel frattempo, puoi regalarti nuove emozioni in amore.

Toro

Domani la Luna, Venere e Marte saranno tuoi complici. Nel corso della domenica avrai molta energia e potrai vivere momenti emozionanti, se lo vorrai. Stai attraversando un momento particolarmente importante per le relazioni sociali e per le nuove attività, i nuovi lavori. Di questi tempi hai molto carisma e fascino. Attenzione ai soldi, unico tuo punto debole!

Gemelli

Domani sera salirà un po’ di stanchezza. Ti converrebbe fare ben poco in questa giornata e sfruttare il tempo per riposarti un po’. Qualcuno in questo periodo potrebbe sentirsi annoiato e demotivato. Se non farà attenzione, rischierà di agitarsi troppo e diventare intrattabile con chi ha vicino. Per questo giorno evita di frequentare persone che non ti piacciono, che ti indispongono!

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora parecchi turbamenti interiori riguardo la tua storia d’amore. Da tempo non sei più convinto dei tuoi sentimenti, sei pieno di ripensamenti. È difficile tenere la tua emotività sotto controllo. Se sul lavoro dovrai affrontare un cambiamento improvviso, non allarmarti. Alla fine ne trarrai vantaggio.

Leone

Domani sarai stracolmo di vitalità, creatività e voglia di svagarti. Perché non ne approfitti per divertirti un po’? Avere il Sole e Mercurio in aspetto favorevole vuol dire vivere in modo piacevole le relazioni, gli incontri. Questo momento è valido per stare in mezzo alla gente e staccare la spina dai problemi.

Vergine

Domani la Luna sarà nel tuo segno e Venere in aspetto favorevole: non ti mancherà proprio niente per vivere l’amore a 360 gradi. Approfittane, per mostrare il tuo lato romantico e più sensuale al partner. Sì, perché perfino tu, in genere così razionale e riservato, sai essere passionale quando ti lasci andare. Giornate promettenti per i nuovi incontri.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà importante cominciare a fare programmi per i prossimi mesi oppure cercare di ritrovare l’intimità perduta con il partner. Purtroppo, Venere dissonante non aiuta un granché in amore, ecco perché servirà più attenzione e impegno da parte tua. Dopo una settimana alquanto altalenante, sfrutta questa domenica per ricaricare le pile.

Scorpione

Domani dovresti sforzarti di abbassare la guardia, liberarti del tuo atteggiamento sempre così spavaldo e provare a rilassarti un po‘. Anche un guerriero come te ha bisogno di relax, di tanto in tanto! E negli ultimi tempi sei stato assorbito da questioni di famiglia, probabilmente legate ai soldi, ad alcune divisioni. Forse sei stato perfino attaccato con durezza. Sforzati di scrollarti di dosso la rabbia e il risentimento.

Sagittario

Domani purtroppo la Luna contraria potrebbe farti sentire più affaticato del dovuto, ma sarà solo un momento passeggero. Da lunedì recupererai e ricordati che dalla tua parte avrai sempre il Sole e Mercurio. La tua grande capacità di azione non verrà intaccata dalla signora bianca dello zodiaco, anche se in questo weekend potresti incappare in un imprevisto irritante, forse salterà un programma che avevi. Nulla di cui fare un cruccio!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani si prospetta una domenica all’insegna dell’amore. Chi è legato a una persona dovrebbe concentrarsi sul rapporto, metterci un po’ di passione. I single, invece, avrebbero bisogno di un po’ di coraggio in più per farsi notare. Con stelle del genere sarà probabile imbattersi in un incontro, fisico o virtuale, intrigante. Nelle prossime ore avrai una bella consapevolezza e la convinzione di riuscire a gestire anche una situazione all’apparenza molto complicata.

Acquario

Domani sarai pieno di idee geniali e creative da portare avanti. Adesso hai ritrovato la voglia di avventurarti in esperienze nuove e anche un po’ trasgressive, di fare qualcosa di innovativo per il futuro, di nuovi stimoli. Con Sole e Mercurio in buon aspetto è un bel momento per le amicizie, le conoscenze. Chissà che non sia proprio attraverso un tuo amico che tu non riesca a portare a buon fine un affare.

Pesci

Domani la Luna in dissonanza potrebbe farti venire voglia di rivangare il passato e invece tu dovresti guardare avanti. Tieni duro! Da lunedì potrai recuperare vitalità. Anche se nel lavoro non sei del tutto soddisfatto di ciò che fai, ricordati che non sei costretto a rimanere in quel luogo. Se qualcuno ti aveva fatto una promessa poi non mantenuta, puoi sempre girare le spalle e andartene. Entro febbraio arriveranno nuove opportunità, belle soddisfazioni. Tutto quello a cui ti dedicherai adesso è positivo, per cui al bando la tristezza e datti da fare!.