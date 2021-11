Oroscopo Branko domani, 29 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani dlunedì 29 novembre 2021. La Luna si sposterà nel segno della Bilancia e fornirà di vitalità e buone idee i Gemelli, l’Acquario e naturalmente la Bilancia. Venere darà manforte ai segni di terra. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata giusta per cominciare a ricostruire un nuovo equilibrio. Non sarai da solo! Potrai contare sulla complicità della Luna in Bilancia e del Sole e Mercurio nel segno dell’amico Sagittario.

Toro

Domani Venere sempre in ottimo aspetto potrebbe architettare qualcosa di sorprendente, un incontro speciale. Nel corso della giornata potresti imbatterti in un amore straniero, di quelli travolgenti che ti lascerà senza parole. Se sei single da tempo, dovresti seguire il cuore e lasciarti trascinare dai sentimenti.

Gemelli

Domani una splendida Luna nel segno della Bilancia ti aiuterà a recuperare in amore. Anche i Gemelli che negli ultimi tempi hanno vissuto una crisi di coppia, potranno approfittare di questo giorno, per riconciliarsi con il partner e ritrovare una migliore armonia.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani è probabile che sarai occupato a discutere di questioni finanziarie, di spartizioni e patrimoni. Con la Luna in quadratura potresti farti sopraffare da un certo nervosismo: prova a contare fino a tre, prima di dire la tua.

Leone

Domani si preannuncia una giornata particolarmente fruttuosa. Con la Luna, il Sole, Mercurio a favore avrai buone chance di ottenere i risultati che desideri nel lavoro. Se stai portando avanti una trattativa importante, dovresti sfruttare questa giornata per contrattare.

Vergine

Domani le stelle ti inviteranno a prenderti del tempo per te stesso, occuparti della tua forma fisica e, perché no, curare il look. Con Venere così interessante qualcosa di bello accadrà presto, un incontro speciale un ritorno di fiamma, un’avventura travolgente.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani la tua figura professionale potrebbe avere un bel rilancio. Con la Luna, il Sole e Mercurio in aspetto favorevole niente e nessuno potrà ostacolare la tua rimonta a livello lavorativo. Approfittane, per rimetterti in gioco!

Scorpione

Domani sarà utile provare a prendere le cose con un po’ di filosofia. Dovresti cercare di non vivere ogni questione in maniera troppo personale, altrimenti ci resterai sempre male. Prova ad alleggerirti un po’, a mollare il tuo enrome orgoglio per un approccio più morbido.

Sagittario

Domani si profila una giornata molto promettente. Nelle prossime ore potrai raggiungere dei bei risultati, soddisfazioni inaspettate grazie alla collaborazione di un prezioso team di lavoro. Sarà merito dell’ottimo Mercurio sempre nel tuo segno.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata ricca di soddisfazioni. Alla fine la tua bravura vincerà! Dopo molti sforzi e sacrifici verrai ricompensato di tutto il lavoro compiuto. Sarà un primo assaggio di cosa potrai ottenere d’ora in avanti.

Acquario

Domani, grazie anche al nuovo passaggio della Luna in Bilancia, andrà meglio e tu ritroverai più energia e vitalità. Dovresti approfittare della giornata, per cominciare a fare nuovi programmi per il futuro, lavorare su qualcosa di nuovo e di appassionante.

Pesci

Domani i pianeti ti incoraggeranno a tentare un chiarimento in amore. Se nei giorni scorsi c’è stata un po’ di maretta, dovresti utilizzare queste giornate per recuperare, provare a riportare la pace nella coppia. Sappi, che le stelle saranno dalla tua parte.