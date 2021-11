Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, lunedì 29 novembre 2021. La Luna passerà nello spazio zodiacale della Bilancia per regalare vitalità ai segni d’aria, mentre il Sole illuminerà i segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone più affaristi saranno agevolati da ottime stelle. Si prospetta la giornata più giusta per concludere affari, portare avanti accordi, contrattare. La Vergine domani dovrebbe ritagliarsi uno spazio per sé, curare il suo look, rinnovare il taglio dei capelli. Con Venere attiva d’ora in avanti potrebbe fare strage di cuori. La Bilancia potrà migliorare la sua figura professionale, crescere la sua reputazione e la credibilità: bel momento per l’aspetto lavorativo. Infine, domani lo Scorpione sarà invitato dalle stelle a prendere le cose con più filosofia e meno sul personale.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone sarà traboccante di energia, creatività e grinta, grazie ai molti pianeti in aspetto favorevole. Per la Vergine domani si profila una giornata molto interessante. Marte e Venere saranno dalla sua parte: meglio approfittarne, dedicandosi ai sentimenti, al rapporto di coppia o ai nuovi incontri. La Bilancia domani comincerà la settimana alla grande, con la presenza della Luna nel segno. Sarà un momento adatto per dare uno slancio in più alla sua professione. Lo Scorpione vivrà un lunedì abbastanza tranquillo, anche se dovrà avere un po’ di prudenza in più in famiglia. Occhio ai rapporti con la madre o con la sorella!