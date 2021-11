Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 28 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 28 novembre 2021. Mentre l’ultimo weekend di novembre sta per concludersi, una nuova settimana sta per affacciarsi. Quali segni zodiacali saranno favoriti nelle prossime 24 ore? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Pesci

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai tenere testa alla Luna in opposizione e non sarà una passeggiata! Nel corso della giornata è probabile che sarai colto da momenti di malinconia, da ricordi tristi legati al passato. È tempo di lasciarsi alle spalle ieri per rivolgersi al domani. Ti aspettano tante nuove opportunità.

11° – Gemelli

Oggi, soprattutto in serata, potresti essere assalito da molta stanchezza. Forse durante il giorno ti sentirai anche piuttosto annoiato e demotivato. Sii prudente! Cerca di non riversare il tuo nervosismo nei rapporti con gli altri e sforzati di tenere a bada la tua insofferenza.

10° – Sagittario

Oggi è probabile che qualcuno ti tirerà un pacco, annullerà un appuntamento, salterà un programma che avevi organizzato nei giorni scorsi. Se così fosse non ti arrabbiare! Purtroppo, la Luna sarà in dissonanza e ti provocherà qualche imprevisto irritante o forse sentirai solo tanta stanchezza. Fai attenzione!

9° – Cancro

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi sarai ancora infastidito da molti ripensamenti, perplessità riguardo il tuo rapporto di coppia. In questi giorni hai un’emotività incontenibile che fatichi a gestire. Cerca di affrontare queste giornate con calma e sangue freddo.

Posizioni medie

8° – Scorpione

Oggi sarà indispensabile cercare di rilassarsi un po’ anche se sei uscito da una settimana che ti ha messo a dura prova. Nei giorni scorsi hai dovuto discutere, anche in maniera accesa, di soldi, di spartizioni famigliari. Forse qualcuno ti ha perfino attaccato duramente. Nelle prossime ore prova a scrollarti di dosso le tensioni e a distrari un po’.

7° – Bilancia

Oggi sarà la giornata giusta per ricaricare le batterie dopo una settimana alquanto agitata. Avere a che fare con Venere contraria non è semplice! Adesso ciò che conta è sforzarsi di deporre l’ascia da guerra e tentare un riavvicinamento con il partner. Prova a recuperare una complicità migliore.

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi sarai pieno di forza, grinta e voglia di battagliare. Stai ritrovando la sicurezza in te stesso, il desiderio di rivalsa nei confronti di chi ti ha fatto del male in passato. Purtroppo, però, dovrai pazientare ancora un po’, perché prima della prossima primavera non otterrai tutti i risultati che vorresti tu.

5° – Acquario

Oggi avrai un’enorme creatività, buone idee e molta voglia di fare qualcosa di nuovo. Dopo un periodo cupo, stai riemergendo la voglia di fare qualche esperienza nuova e controcorrente, innovativa. D’ora in avanti potrai farlo! Chiedi la complicità delle persone vicine, perché stai passando un momento molto promettente dal punto di vista relazionale.

4° – Leone

Oggi sarà la domenica ideale da trascorrere, facendo qualcosa di divertente e spensierato in compagnia di chi ami. Tu avrai un’incredibile vitalità e con il Sole e Mercurio in buon aspetto la vita sociale non potrà che essere ricca di soddisfazioni. Hai bisogno di un po’ di svago!

Podio

3° – Toro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi la Luna, Marte e Venere saranno tuoi alleati. Si preannuncia una domenica piena di emozioni intense, di sensazioni piacevoli e soprattutto di amore. Chi è single da tempo potrà uscire e farsi notare in giro. Avrà buone chance di conoscere gente interessante.

2° – Vergine

Oggi la Luna sarà ancora nel tuo cielo: dovresti approfittarne, per dedicare la giornata alla tua vita sentimentale. Con Venere nel segno dell’amico Capricorno avrai fascino e carisma in abbondanza. Ti sarà possibile recuperare, se di recente c’è stata maretta nella coppia o fare nuovi, interessanti incontri.

1° – Capricorno

Oggi tornerai a essere il protagonista indiscusso della giornata, dopo una settimana in cui sei stato un po’ troppo sottotono. L’amore sarà in primo piano e ti regalerà momenti emozionanti. Prova a riportare la passione nel tuo rapporto. I cuori solitari potranno uscire allo scoperto e mettersi in gioco, senza timore.