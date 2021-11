Oroscopo Paolo Fox domani, 29 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 29 novembre 2021. La Luna saluterà la Vergine per traslocare nel segno della Bilancia, mentre il Sole si troverà nel cielo del Sagittario. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ci sarà una Luna conflittuale che ti costringerà a usare la massima cautela, soprattutto in amore. I rapporti più fragili andranno tutelati, a meno che tu non voglia approfittarne, per mandare tutto all’aria. Non credere a chi vorrà farti sentire in colpa!

Toro

Domani si preannuncia una giornata alquanto impegnativa. Se in amore le cose fileranno liscio, grazie alla complicità di una bellissima Venere, nel lavoro dovrai rimboccarti le maniche. Nuovi cambiamenti da affrontare. Attenzione alle spese!

Gemelli

Domani la tua settimana comincerà con il piede giusto. Una bellissima Luna ti riempirà di energia e di brio e creatività. Dovresti sfruttarle al meglio, lavorando su qualcosa di nuovo, perché negli ultimi giorni ti sei sentito piuttosto demotivato.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata piuttosto faticosa, perché dovrai fronteggiare Venere in opposizione e la Luna in quadratura. Ti converrà fare molta attenzione, specialmente in amore. Non lasciarti sopraffare dalla negatività, dai conflitti interiori. Rimanda ogni decisione a un giorno più tranquillo.

Leone

Domani sarai ancora pieno di energia, creatività e grinta. Se nel weekend hai ricaricato le batterie, sarai pronto ad affrontare le nuove sfide lavorative della settimana. Ci sarà chi avrà già avviato un cambiamento radicale nella sua professione, chi dovrà farlo presto. Non ti mancherà la forza e la determinazione.

Vergine

Domani sarà una giornata interessante. Potrai contare sempre su Venere e Marte in ottimo aspetto. L’amore, i rapporti con gli altri saranno soddisfacenti, piacevoli come non accadeva da tempo. L’unici cruccio potrebbe essere rappresentato dalla tua situazione finanziaria. Nelle prossime ore potrebbero uscire più soldi del previsto: sii prudente!

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani si prospetta un’ottima giornata. La Luna sarà nel tuo segno, il Sole e Mercurio in aspetto favorevole. Se hai una richiesta da avanzare nel lavoro, dovresti sfruttare al massimo queste stelle e muoverti entro le prossime 48 ore. In amore occorrerà un po’ di cautela in più.

Scorpione

Domani ti aspetta un giorno abbastanza piacevole. La Luna alle tue spalle ti richiederà un po’ di prudenza in famiglia, soprattutto con le figure femminili, tua madre o tua sorella. Per il resto, potrai ancora contare sul supporto di Marte nel segno che ti fornirà tutta la forza necessaria ad affrontare i molti impegni di lavoro.

Sagittario

Domani avrai modo di recuperare terreno ed energia, dopo un fine settimana piuttosto fiacco. Nel corso della giornata potrai contare sulla complicità di Luna, Sole e Mercurio. Tutto quello su cui ti concentrerai, sappi che potrà regalarti grandi soddisfazioni in futuro. Per cui, rimboccati le maniche e mettiti in gioco!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani si profila una giornata piuttosto fiacca. Tra lunedì 29 e martedì 30 novembre la Luna in quadratura ti farà sentire un po’ giù di corda, forse nervosa o ti provocherà qualche piccola complicazione. Per fortuna, già da mercoledì potrai recuperare!

Acquario

Domani si prospetta una giornata molto energica! Nel corso della giornata avrai in aspetto favorevole molti pianeti, tra cui la Luna, il Sole, Mercurio, per non parlare di Giove e Saturno sempre nel tuo segno. Sarà un inizio settimana spumeggiante in cui potrai ottenere belle soddisfazioni sotto ogni punto di vista.

Pesci

Domani ti aspetta una giornata migliore rispetto a quelle appena trascorse. Approfittane, per recuperare terreno. Anche se stai vivendo molte incertezze, dei cambiamenti in amore e nel lavoro, non dovresti disperare! Stai andando incontro a un periodo molto fortunato. Cerca di avere più fiducia e ottimismo!