Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre 2021. La settimana comincerà con la Luna in Bilancia e Venere nel segno del Capricorno. Quali segni trarranno dei vantaggi da questi transiti? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le seguenti anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera molto proficua. Lunedì potrai cominciare a ricostruire un nuovo equilibrio, mentre martedì potrai perfino tentare la sorte. Dalla tua parte avrai un cielo particolarmente benevolo. Venerdì potresti allacciare contatti con l’estero che si riveleranno preziosi per il futuro.

Toro

La tua settimana inizierà in modo particolarmente emozionante. Lunedì, infatti, un amore straniero potrebbe entrare nella tua vita in maniera travolgente. Giovedì dovrai tenere testa con una concorrenza sul lavoro che si dimostrerà molto agguerrita. Per fortuna, il weekend sarà all’insegna del relax, dello svago e degli affetti più cari.

Gemelli

Lunedì una magnifica Luna in aspetto armonioso aiuterà a recuperare in amore. Martedì sarà una giornata molto proficua per le collaborazioni di lavoro. Mercoledì le stelle ti daranno manforte nella professione. Se vorrai avanzare una richiesta, proporti, ottenere un incarico, dovresti insistere.

Cancro

Come ti invita a fare l’oroscopo di Branko lunedì dovresti avere prudenza e non innervosirti, se dovrai affrontare alcune questioni finanziarie, discutere di soldi. Mercoledì, complice una bellissima Luna, sarai assalito da sogni d’amore. Sabato, oltretutto, ci sarà un novilunio molto interessante che potrebbe portarti alcune risposte.

Leone

Lunedì sarà un giorno particolarmente fruttuoso per gli affari, le trattative in corso. Sfruttalo al meglio, contrattando. Mercoledì sarai alle prese con la tua abitazione, tra riparazioni e migliorie da fare. Occhio alla giornata di giovedì, perché alcuni rivali o concorrenti ti daranno del filo da torcere.

Vergine

Lunedì sarà la giornata giusta per dedicare un po’ di tempo alla tua forma fisica, curare il look, coccolarti un po’. Martedì, invece, le stelle faciliteranno gli affari, specie di chi si occupa di commercio, di scambi. Sabato ci sarà un novilunio molto stressante: occorrerà la massima cautela!

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko lunedì potresti avere un notevole recupero nel lavoro. Martedì riuscirai perfino a realizzare un obiettivo importante, se ci metterai impegno. Anche giovedì la professione sarà in primo piano e ti regalerà belle soddisfazioni. Avrai doti incredibili di affarista.

Scorpione

Lunedì dovresti cercare di prendere le cose con più di filosofia e meno sul personale. Giovedì potrebbero aprirsi nuovi orizzonti da esplorare molto promettenti. Sabato, inoltre, il novilunio in Sagittario ti potrebbe offrire una occasione d’oro da cogliere al volo.

Sagittario

Lunedì potrai ottenere risultati soddisfacenti grazie a un valido team di lavoro. Martedì un amico fidato ti tenderà la mano, se avrai bisogno di un aiuto. Mercoledì realizzerai di avere amici potenti, determinati a sostenerti nei tuoi progetti per il futuro.

Capricorno

Come osserva l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì alla fine la tua bravura vincerà. Giovedì i Capricorno single potrebbero imbattersi in un nuovo amore. Il weekend sarà all’insegna dell’amore, della passione e del romanticismo.

Acquario

Lunedì sarà una giornata decisamente migliore, rispetto alle precedenti, grazie a una magnifica Luna in Bilancia. Mercoledì, oltretutto, potresti vivere nuove emozioni, sensazioni intense in amore. Sabato qualcuno farà un incontro intrigante, forse con una persona molto più giovane.

Pesci

Lunedì sarà il giorno più adatto per chiarire con il partner. Le stelle ti daranno una grossa mano. Mercoledì una Luna sensuale regalerà nuova verve a tutti i rapporti: dovreste approfittarne, organizzando qualcosa di speciale. Giovedì potrebbe arrivare di punto in bianco una importante occasione all’estero.