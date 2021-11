Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 29 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, lunedì 29 novembre 2021. Una nuova settimana è appena partita. Novembre sta per passare il testimone al mese di dicembre. Quali segni zodiacali saranno favoriti dai prossimi cambiamenti? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi il passaggio della Luna nel segno raddoppierà la tua intolleranza nei confronti delle altre persone. Nel corso della giornata potresti prendertela con il mondo intero e se non farai attenzione, rischierai di litigare animatamente con qualcuno. Ci vorrà la massima cautela, anche in amore.

11° – Cancro

Oggi sarai abbastanza giù di corda, dubbio, forse perfino polemico. La Luna in dissonanza potrebbe fare riemergere dei vecchi dissapori con una persona, tant’è che potresti cedere alla tentazione di dirgliene quattro. Cerca di avere prudenza fino a mercoledì.

10° – Ariete

Oggi dovrai fare i conti con la Luna opposta. Anche se sarai profondamente agitato, non ti mancherà la tua proverbiale grinta. Sfruttala al massimo, perché dovrai risolvere ancora molti problemi, contenzioni, blocchi che ti porti dietro da almeno due anni.

9° – Toro

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi dovresti cominciare a circondarti di validi collaboratori, di alleati sinceri nel lavoro. Se non farai attenzione, correrai il rischio di non reggere più una situazione di lavoro. Oggi si preannuncia il giorno giusto per iniziare a muoversi.

Posizioni medie

8° – Gemelli

Oggi sarà un giorno discreto, ma in te qualcosa non andrà. Non hai un oroscopo negativo, non stai vivendo un periodo complicato eppure da giorni ti senti confuso e demotivato. Dovresti provare a fare chiarezza dentro di te, sia nel lavoro, sia in amore. Cosa vuoi per il 2022?

7° – Vergine

Oggi dovresti iniziare a fare più ordine nel lavoro e nella tua vita, in generale. Anche se nelle settimane passate non sono mancati i risultati, hai avuto anche tanti problemi da risolvere, persone che ti remavano contro. Dovresti cercare di superare queste difficoltà, per andare avanti alleggerito di molti fardelli. In amore ci saranno presto novità.

6° – Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi la giornata non sarà così sgradevole eppure tu dovresti cercare di fare uno sforzo in più in amore. Venere in aspetto favorevole ti incoraggia a fidarti di nuovo del prossimo, a rimetterti in gioco senza timore, anche se in passato sei stato deluso. Hai bisogno di passione!

5° – Capricorno

Oggi sarai piuttosto nervoso e irritabile. Anche se resti uno fra i segni privilegiati del momento, la tua tendenza a farti carico di molte responsabilità e doveri potrebbe ritorcersi contro. Nelle prossime ore emergerà molta stanchezza, un profondo stress. Se ci sono problemi, dovresti chiarire entro la giornata.

4° – Sagittario

Oggi sarà una giornata migliore rispetto a quella appena trascorsa. Chi ha molte perplessità qualcosa che non gli torna, in amore o nel lavoro, dovrebbe provare a chiarire al più presto. Sei uno fra i segni più forti del momento. Cerca di non portarti delle questioni in sospeso a dicembre!

Podio

3° – Leone

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi si prospetta un’altra giornata di grande forza. In questo periodo tu sei fra i segni più supportati dalle stelle. Quando ritrovi energia e sicurezza tu ami trovare nuove sfide da affrontare, per dimostrare quanto vali. Purtroppo, però, Saturno è ancora dissonante: attenzione ai soldi e alla fatica fisica.

2° –

Oggi sarà un giorno particolarmente attivo e proficuo. Sarà il momento giusto per cominciare a fare programmi concreti per il futuro. Molto presto Giove si sposterà nel tuo segno e molte cose importanti ti capiteranno. L’inizio del 2022 potrebbe essere ricco di soddisfazione se ti muoverai bene fin da ora.

1° – Acquario

Oggi Ti meriti il primo gradino del podio, perché stai ritrovando la voglia di libertà, di fare qualcosa di nuovo e anticonformista, di rimetterti in gioco. Finalmente sei pronto a fare nuove scelte cambiare strada da percorre e cominciarne una nuova, più felice.