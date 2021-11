Oroscopo Paolo Fox domani, 30 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 30 novembre 2021. La Luna sarà ancora in Bilancia: buone notizie per i Gemelli, l’Acquario e la Bilancia! Amore intrigante per il Capricorno e la Vergine. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti ancora molto agitato, per colpa della Luna in opposizione. Nonostante i molti problemi ancora irrisolti nel lavoro, in questo momento sei pieno di forza e grinta. Stringi i denti! A partire da mercoledì avrai un bel recupero fisico.

Toro

Domani sarà una giornata piuttosto interessante. Adesso è indispensabile avere attorno a sé validi alleati, perché se ti renderai conto di non averne, crescerà la voglia di cambiare lavoro, ruolo, azienda. Hai un gran bisogno di sentirti spalleggiato, apprezzato: dovresti pretendere anche più soldi!

Gemelli

Domani ti aspetta una giornata discreta, eppure qualcosa non va in te. È probabile che in questo periodo ti stiano mancando i giusti stimoli, sia nel lavoro, sia in amore. Dovresti cominciare a pensare a cosa fare in vista del 2022, perché ora come ora hai ancora tanta confusione in testa.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un giorno sottotono. La Luna in quadratura potrebbe portare a galla alcuni problemi non superati, in amore e nel lavoro. Nelle prossime ore sarai alquanto perplesso, forse perfino polemico e vorrai farti le tue ragioni con qualcuno. Da mercoledì le cose andranno meglio.

Leone

Domani sarà una giornata di forza. In questi giorni le stelle ti stanno aiutando molto e non sarà impossibile vincere le prossime sfide che sceglierai di affrontare. L’unico tuo cruccio resta, purtroppo, il denaro e la fatica fisica. Con Saturno contrario le spese sono parecchio e i giorni richiedono molta fatica.

Vergine

Domani dovrai rimboccarti le maniche e cominciare a riorganizzare le tue idee. Negli ultimi tempi hai dovuto affrontare davvero tante difficoltà e persone poco collaborative. La tua mente è lucida, il cuore è aperto: prova ad alleggerirti dei troppi pesi, dei troppi problemi ancora irrisolti. Novità importanti in amore.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani la Luna nel segno potrebbe amplificare la tua insofferenza nei confronti degli altri. È probabile che nelle prossime ore sarai contro tutto e tutti e rischierai di irritare più di una persona. Rimanda ogni discussione o confronto importante a sabato. Nel frattempo, cerca di usare cautela.

Scorpione

Domani non sarà una giornata spiacevole, ma tu dovrai fare un piccolo sforzo in più. Venere sarà ancora in buon aspetto. Questo vuol dire che è il momento giusto per liberarsi delle delusioni passate, dei trascorsi tristi e aprirsi di nuovo agli incontri, all’amore, alle emozioni. Hai un gran bisogno di ritrovare la passione! Novità stuzzicanti intorno a giovedì.

Sagittario

Domani si prospetta una giornata migliore rispetto a lunedì. Non dovresti tenerti dei dubbi nel lavoro o in amore. Sarebbe meglio discuterne, provare a chiarire ogni cosa entro dicembre. D’ora in avanti evita le scelte rischiose, non firmare contratti, accordi senza avere prima ottenuto tutte le garanzie necessarie.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai un po’ più nervoso del solito. Continuerai a essere uno fra i segni più favoriti, ma nelle prossime ore sentirai parecchio il peso dei doveri, delle responsabilità di cui ti fai carico ogni volta. Se hai problemi con qualcuno, dovresti parlare nelle prossime ore.

Acquario

Domani sarai pronto a riprenderti la tua tanto amata libertà. La Luna in ottimo aspetto ti fornirà energia e vitalità in abbondanza e ti motiverà a cominciare una nuova strada, un nuovo progetto appassionante. Certo, molto dipenderà dall’età di ognuno, dalle responsabilità che si hanno. Un giovane potrebbe scegliere di cambiare città, mentre una persona più anziana decidere di levarsi alcuni pesi di troppo.

Pesci

Domani si profila una giornata attiva in cui potrai cominciare a fare progetti per il 2022. Se hai in mente alcune richieste da avanzare, muoviti fin d’ora. I primi mesi del prossimo anno saranno molto importanti e ti permetteranno di ottenere grandi risultati. Ciò che conta è restare concentrato sul futuro e lasciarsi alle spalle il passato.