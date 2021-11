Oroscopo Branko domani, 1 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 1 dicembre 2021. La Luna saluterà la Bilancia per traslocare nel segno dello Scorpione, mentre il Sole transiterà in Sagittario. Vuoi scoprire quali? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarai pieno di sensualità, grazie a Sole e Mercurio in aspetto favorevole. Il mese di dicembre promette dinamismo e allegrai fin dal primo giorno! Approfitta di questa giornata per portare avanti i tuoi progetti più importanti, fare delle richieste o proporre un’idea.

Toro

Domani ti converrà andare con i piedi di piombo nel lavoro. La Luna in opposizione potrebbe crearti qualche complicazione di troppo o una discussione, uno screzio. Tu, oltretutto, sarai ancora scombussolato dagli eventi del mese di novembre. Anche se hai preso la tua decisione, muoviti con cautela.

Gemelli

Domani dovresti insistere sul lavoro, anche se non sarà facile ottenere ciò che desideri. Mercurio in opposizione non ti sta rendendo vita facile, ma se ci metterai più impegno e convinzione, alla fine potresti spuntarla tu. Non ti scoraggiare di fronte al primo no.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani sarai travolto da inaspettati sogni d’amore. Lo zampino della Luna in aspetto amichevole si farà sentire nel corso di questa giornata, suscitando in te un profondo desiderio d’amore, di provare nuove emozioni.

Leone

Domani si preannuncia una giornata di grande forza, nonostante la Luna in quadratura. Nelle prossime ore, però, potresti incappare in un imprevisto irritante, come una spesa improvvisa per la casa, un guasto di riparare nella tua abitazione. Se così fosse, non farti prendere dall’agitazione.

Vergine

Domani dovrai fermarti, per rivedere alcuni progetti di lavoro. Dovresti approfittare delle prossime 48 ore per sistemare alcune situazioni ancora molto caotiche, perché da venerdì, purtroppo, potrebbe tornare un po’ di confusione. Sfrutta al massimo queste giornate!

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani sarà la giornata giusta per rivolgersi alla banca e richiedere un mutuo a cui stai pensando da tempo. Potresti ottenere una risposta positiva! Le stelle aiuteranno! Seda giorni hai in mente una compravendita, muoviti nelle prossime 24 ore.

Scorpione

Domani sarà un giorno molto promettente. La Luna transiterà nel tuo segno e ti regalerà energia, sicurezza in te stesso e, soprattutto, tanta voglia di amare. Anche chi nei mesi scorsi è rimasto fortemente scottato da una delusione, ritroverà il desiderio di rimettersi in gioco con più fiducia.

Sagittario

Domani potrai contare sul prezioso aiuto di alcuni amici potenti. Nel corso della giornata sarà possibile approfittare della loro disponibilità, per portare avanti un progetto ambizioso, a cui tieni parecchio. Continua così, perché la tua meta è sempre più vicina!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovresti approfittare della giornata, per incontrare gli amici, staccare la spina, prenderti una meritata pausa dagli impegni di ogni giorno. Avrai vitalità e carisma da vendere, voglia di stare in mezzo agli altri. Perché non organizzi qualcosa di divertente!

Acquario

Domani si prospetta una giornata molto intrigante, specialmente in amore. Con il passare delle ore crescerà la voglia di emozioni intense, nuove e forse perfino trasgressive, si risveglieranno i sensi, il desiderio di amore, di passione. Sarà la giornata perfetta per dedicarsi alla vita amorosa.

Pesci

Domani una Luna sensuale in Scorpione rischiarerà il tuo cuore. Finalmente stai recuperando forza e la voglia di ricominciare, di voltare pagine e buttarti alle spalle le delusioni vissute nei pesi passati. Hai una gran voglia di rinascita e sappi che d’ora in avanti sarà possibile!