Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, mercoledì 1 dicembre 2021. La Luna si troverà nel segno dello Scorpione, mentre Venere sarà in Capricorno. Ottimo momento in amore per Scorpione, Pesci e Vergine. Servirà cautela al Cancro e ai Gemelli. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrà mettere mano al portafogli per un imprevisto in casa, un guasto da riparare. La Vergine domani potrà sfruttare la giornata per fermarsi e rivedere alcuni progetti di lavoro. Non dovrà aspettare troppo tempo, perché da venerdì tornerà nuova confusione intorno a sé. Le stelle favoriranno le questioni finanziarie della Bilancia. Se avrà bisogno di chiedere un mutuo, potrà farlo in questa giornata. Il transito della Luna regalerà nuova sicurezza e vitalità ai nati in Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone la Luna in quadratura potrebbe provocarti un leggero malessere o un momento di malinconia. Si tratterà di un nuvolone di passaggio che passerà presto. La Vergine avrà 48 ore importanti, in cui potrà fare notevoli passi avanti. Dovrebbe approfittarne, perché a partire da venerdì potrebbe ritornare un po’ di confusione. La Bilancia potrebbe sentirsi da sola con tutti e tutti. Si preannuncia un mercoledì piuttosto complicato: meglio fare particolare attenzione. Una magnifica Luna nel segno stuzzicherà gli animi dello Scorpione. Nel corso della giornata aumenterà il bisogno di riportare l’amore nella propria vita.