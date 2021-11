Oroscopo Paolo Fox domani, 1 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 1 dicembre 2021. La Luna passerà nel cielo dello Scorpione: buone notizie per i segni d’acqua! Venere sarà ancora in Capricorno e riserverà delle sorprese in amore ai segni di terra. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata di forza, soprattutto dal pomeriggio in poi. D’ora in avanti potrai raggiungere di nuovo il successo a patto che tu la smetta di ascoltare i consigli di chiunque. Dovresti stare alla larga da chi prova invidia nei tuoi confronti o da chi apre bocca per sentirsi più bravo degli altri. Nei prossimi mesi organizzarsi non dovrebbe essere un problema per te! L’unico punto di domanda rimane l’amore.

Toro

Domani sarà una giornata valida fino all’ora di pranzo. Il pomeriggio, purtroppo, si prospetta più sottotono. Ti converrebbe occuparti delle faccende più interessanti o impegnative durante le prime ore di mercoledì. Anche perché con Marte in opposizione non sono escluse possibili discussioni accese o momenti di confusione. Attenzione alle relazioni con lo Scorpione! Da giorni stai cercando di capire se rimanere in un posto ed, eventualmente, a che condizioni.

Gemelli

Domani potresti andare incontro a qualche complicazione in amore o forse si tratterà solo di fare i conti con molta stanchezza. Purtroppo, il Sole e Mercurio saranno i aspetto opposto. Il loro transito in Sagittario potrebbe suscitare in te l’impressione che non stai portando avanti idee giuste oppure ti renderanno più apatico e demotivato. A qualcuno stanno mancando gli stimoli per andare avanti con più spensieratezza ed entusiasmo. Sarà solo un momento passeggero! Prudenza in amore.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani servirà particolare pazienza, perché non ti aspetterà un giorno semplice! La situazione conflittuale che vivi da giorni si ripresenterà anche nelle prossime ore. Ci sarà chi dovrà difendersi da alcune accuse, chi allontanarsi da un contesto, chi ancora prendere posizione. Forse stai facendo una cosa che non potrai ripetere nel 2022. Certi aspetti lavorativi saranno da cambiare: preparati ad affrontare novità importanti entro la prossima primavera.

Leone

Domani dovrai fare i conti con una Luna in dissonanza. Entro la serata potresti incappare in chi proverà a provocarti in ogni modo oppure affiorerà una piccola vena di malinconia, un leggero malessere. Sii cauto! Tu, però, saprai trovare la maniera di non scoraggiarti, di scacciare il pessimismo e fare leva sulla tua enorme forza, per superare le tue sfide. Concentra gli eventi importanti tra venerdì e sabato, perché saranno giornate migliore. Nel frattempo, stai alla larga dai scocciatori.

Vergine

Domani e giovedì si preannunciano due giornate vincenti. Ti converrebbe approfittarne, per portare avanti i progetti importanti, per affrontare un chiarimento in famiglia. Da venerdì, purtroppo, potrebbe tornare un po’ di confusione. Se senti di non avere tutte le conferme necessarie ad andare avanti nel migliore dei modi, cercale in queste ore! Per fortuna, in amore sarai ancora tra i segni più forti del momento.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà uno di quei giorni in cui potresti sentirti da solo ad affrontare il mondo, anche se intorno a te dovessero esserci molte persone. Adesso sarà indispensabile non lasciare il certo per l’incerto in amore. Non correre il rischio di lasciare una relazione sicura per cercare nuove e più trasgressive emozioni. IN questo periodo in amore la confusione regna sovrana: fai molta attenzione.

Scorpione

Domani crescerà la voglia di recuperare in amore. Gli Scorpione che di recente hanno vissuto una relazione conflittuale, d’ora in avanti saranno più saggi e prudenti.. Del resto, una profonda diffidenza, il timore di essere ferito o preso in giro fa parte del tuo segno. Per amare davvero tu hai bisogno di sentire l’altra persona dalla tua parte, onesta e solidale con te. Non trascurare i nuovi progetti, perché in questi giorni hai stelle molto significative.

Sagittario

Domani dovresti cominciare a sgombrare la tua mente in vista di venerdì e sabato prossimo, perché si preannunciano molto interessanti. Perché non fai programmi piacevoli per queste due giornate? Chi si trova nel messo di una questione legale, dovrebbe provare a risolverla entro la fine dell’anno. I primi mesi del 2022 saranno un po’ più complicati e faticosi. In amore dovresti evitare le scelte rischiose, stare alla larga dalle situazioni ingarbugliate, poco chiare!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata di grande forza, in una settimana che ti vedrà tra i protagonisti del momento. Venere nel segno ti sta offrendo non solo protezione in amore, ma anche lucidità mentale, un0invidiabile capacità progettuale, la voglia di buttarsi in qualcosa di nuovo. Saranno molti i Capricorno che sentirà l’urgenza di darsi da fare, impegnarsi su nuovi progetti, senza aspettare più! Chi è pronto a trovare la sua anima gemella, potrebbe essere accontentato molto presto!

Acquario

Domani, specie in mattinata, avrai l’energia di una Luna favorevole. Se ci saranno dissapori in amore, dovresti provare a risolverli nelle prossime ore. In giornata sarà facile essere assalito da qualche perplessità in più. Il fatto è che tu hai sempre bisogno di sentirti diverso dagli altri, anticonformista, mentre la società impone una certa omologazione. Non sarà affatto facile in questo momento, ma tu hai sempre tanto coraggio a vivere la tua vita!

Pesci

Domani comincerà una nuova fase della tua vita in cui perfino tu potresti essere diverso, cambiare del tutto personalità! Chi nei mesi scorsi ha sofferto, d’ora in poi acquisterà molta più forza. Se ci sono in ballo delle richieste o proposte importanti, entro il mese di febbraio arriveranno le risposte. Venere favorevole darà una mano anche in amore. Ottimo periodo per chi vorrà fare progetti di coppia, ma anche per chi sarà pronto a rimettersi in gioco.