Oroscopo Branko domani, 2 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 2 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno dello Scorpione, mentre il Sole transiterà nello spazio del Sagittario. Come influiranno questi passaggi nelle vite dei segni zodiacali? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata molto interessante, ricca di stimoli, emozioni e possibilità. Potresti sentirti di fronte a un bivio e non sapere se dare retta all’intuito o alla ragione. Ciò che conta sarà muoversi, mettersi i gioco e non restare fermi per timore.

Toro

Domani dovrai fare i conti con una concorrenza piuttosto aggressiva. Ti converrà andarci con i piedi di piombo ed evitare le decisioni azzardate. Anche se in questo momento hai stelle molto valide, Venere fra tutte, sarebbe il caso di mantenere una certa cautela nel lavoro.

Gemelli

Domani si preannuncia una giornata molto confusa. In questo momento non hai le idee chiare sul da farsi, ti mancano gli stimoli giusto ad andare avanti. Ti converrebbe non fare scelte importanti, rimandare gli appuntamento gravosi alla prossima settimana, quando ritroverai più lucidità e calma.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani sarai particolarmente creativo, merito di una bellissima Luna nel segno dell’amico Scorpione. Approfittane, per dedicarti a qualcosa di nuovo e stimolante un progetto che ti appassioni. Il prossimo fine settimana potrebbe riservarti alcune novità interessanti nel lavoro.

Leone

Domani sarà un giorno piuttosto impegnativo dal punto di vista professionale. Nel corso delle ore dovrai fronteggiare alcuni concorrenti o rivali particolarmente tosti. Occorrerà calma e lucidità mentale. Per fortuna, il Sole e Mercurio in buon aspetto ti forniranno energia e idee vincenti.

Vergine

Domani ti aspetta una giornata proficua. Ci sarà perfino chi riceverà un utile contributo da parte di una persona. Approfittane, per sistemare le questioni in sospeso, chiudere eventuali contenziosi aperti, perché a partire da venerdì potrebbero esserci più problemi e discussioni.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani potrai esprimere al meglio le tue doti da affarista. Mercurio in ottimo aspetto ti darà una grossa mano a concludere accordi, trattative e affari a tuo vantaggio. Sfrutta la sua benevolenza per fare progressi nel lavoro.

Scorpione

Domani potrebbe spalancarsi un nuovo orizzonte lavorativo per te. Orami il peggio è alle tue spalle. Anche se Saturno sarà ancora contrario, molto presto Giove comincerà un transito favorevole e la tua strada sarà meno accidentata. Già nel prossimo weekend potrebbe presentarsi qualcosa din interessante.

Sagittario

Domani dovresti cominciare a lavorare su un piano d’attacco per il futuro. Con un cielo così promettente potrai ottenere grandi cose, se lo vorrai, sotto ogni punto di vista. È il momento più opportuno per programmare i prossimi mesi, gettare le basi per qualcosa di importante.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Venere nel segno potrebbe architettare qualcosa, come un nuovo, travolgente amore. Se sei single, dovresti cogliere l’opportunità, per rimetterti in gioco: potrebbe essere l’inizio di un nuova, importante relazione.

Acquario

Domani ti servirà particolare cautela, per tenere testa a una Luna contraria. Nel corso della giornata un rivale, un concorrente potrebbe metterti in seria difficoltà. Sarebbe il caso di agire coon molta prudenza e non prendere decisioni dettate dall’impulso.

Pesci

Domani le stelle potrebbero riservarti qualche gradita sorpresa nel lavoro. Nel corso della giornata potrebbe saltare fuori un’occasione d’oro all’estero da cogliere al volo. È normale, perché il cielo sta cambiando e per te è appena cominciata una nuova fase della vita, decisamente più promettente.