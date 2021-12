Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, giovedì 2 dicembre 2021. La Luna nel segno dello Scorpione regalerà energia e buone intuizioni ai segni d’acqua. Momento proficuo per gli affari dei segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone avrà a che fare con alcuni concorrenti, rivali nel lavoro molto agguerriti. Occorrerà particolare attenzione, se vorranno spuntarla. La Vergine domani potrebbe ricevere un contributo utile nel proprio lavoro da parte di qualcuno. Giornata fruttuosa per tutti i nati in Bilancia affaristi. Con il Sole e Mercurio in aspetto favorevole sarebbe il caso di portare avanti i progetti più ambiziosi, i lavori più proficui. Domani si aprirà un nuovo orizzonte allo Scorpione in cerca delle propria strada lavorativa. A quanto pare il peggio sembra ormai passato e d’ora in poi il sentiero sarà meno accidentato.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone dovrebbe prendersi una pausa di riflessione rinviare le decisioni, gli appuntamenti importanti ai giorni successivi. Le prossime 24 ore richiederanno molta cautela nei rapporti interpersonali. La Vergine domani dovrebbe sfruttare la complicità delle stelle, per chiudere le faccende rimaste in sospeso, eventuali contenziosi. Meglio non portarsi dietro niente per il fine settimana, perché si preannuncia più agitato. La Bilancia avrà un giovedì al rallentatore. Servirà prudenza in amore, perché nel corso della giornata potrebbe sentire qualcosa di strano, alti e bassi fastidiosi. Infine, domani lo Scorpione sarà pieno di intuizioni geniali, idee particolarmente creative, merito della presenza lunare nel suo cielo.