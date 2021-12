Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 1 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021. Il nuovo mese comincia con la Luna nel segno dello Scorpione dal pomeriggio in poi. Il Sole e Mercurio transiteranno nel cielo del Sagittario. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai munirti di grande pazienza per affrontare la giornata. I conflitti e le tensioni che vivi da giorni potrebbero tornare anche in questa giornata. Ci sarà chi dovrà giustificarsi di fronte ad alcuni attacchi, chi, invece, dovrà prendere una posizione.

11° – Gemelli

Oggi dovrai fare i conti con una profonda stanchezza o con qualche piccola difficoltà in amore. Qualcuno da giorni si sente senza entusiasmo e con poca convinzione, mancano gli stimoli necessari a portare avanti certi progetti. Purtroppo avere a che fare con il Sole e Mercurio in dissonanza non è affatto facile!

10° – Bilancia

Oggi si preannuncia un giorno piuttosto pesante. Nelle prossime ore sarai talmente di cattivo umore che avrai la sensazione di essere solo contro il mondo intero. A maggior ragione ti converrà usare la massima cautela in amore, evitare di prendere decisioni drastiche.

9° – Leone

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi servirà particolare prudenza con le persone. La Luna contraria potrebbe creati dei problemi, farti attrarre qualche provocazione di troppo oppure farti diventare pi malinconico del dovuto. Piccolo calo fisico in arrivo: fai attenzione! In questa giornata stai alla larga dai seccatori.

Posizioni medie

8° – Toro

Oggi sarà una giornata a metà. La mattina si prospetta molto interessante, mentre dal pomeriggio in poi potrebbero capitare delle discussioni, dei dissapori oppure un po’ di confusione. Sarebbe meglio concentrare gli appuntamenti importanti durante la prima parte di questo mercoledì. Occhio allo Scorpione!

7° – Ariete

Oggi la giornata comincerà in maniera fiacca, ma si riprenderà dalle ore pomeridiane in poi. Adesso che hai trovato molta più forza sarà possibile raggiungere il successo. L’importante è che abbia più sicurezza in te stesso e la smetta di ascoltare i suggerimenti di chi ti sta intorno. Ancora alcuni dubbi in amore.

6° – Sagittario

Secondo l’oroscopo di oggi non sarà una giornata eclatante, ma ti permetterà di recuperare un po’ di serenità e fare programmi piacevole in vista del fine settimana. Da venerdì le cose andranno molto meglio: non sprecare questa opportunità, rimanendotene in casa! In amore sarebbe il caso di non azzardare mosse pericolose.

5° – Acquario

Oggi avrai ancora la benevolenza della Luna al mattino. Per cui se ci saranno appuntamenti importanti, impegni gravosi sarebbe meglio occuparsene nella prima parte della giornata. Con il passare del tempo sta aumentando la tua voglia di fare qualcosa di nuovo e anticonformista, di svincolarti dalle regole opprimenti di questa società.

4° – Pesci

Oggi potresti diventare letteralmente un’altra persona. Il cielo sta cambiando a tuo favore. D’ora in avanti sarà possibile buttarsi alle spalle le delusioni in amore trascorse, i ricordi dolorosi e guardare avanti con nuova speranza. Nei prossimi mesi ci saranno novità molto importanti nel lavoro.

Podio

3° – Scorpione

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi la Luna farà il suo ingresso nel tuo segno. Crescerà la voglia di innamorarsi di nuovo, di riportare la passione nella tua vita. Per fare questo, sarà necessario provare a liberarti della tua naturale diffidenza, della paura di soffrire ancora. Favoriti i nuovi progetti di lavoro.

2° – Vergine

Oggi e domani saranno 48 ore particolarmente forti in cui potrai ottenere grandi cose. Sfruttale al massimo, portando avanti i progetti più ambiziosi, affrontando dei chiarimenti in famiglia. Da venerdì, purtroppo, potrebbe tornare un po’ di caos intorno a te.

1° – Capricorno

Oggi sarai il vero protagonista dello zodiaco. Avere Venere nel segno e per così tanto tempo vuol dire non sole recuperare in amore, ma anche poter fare progetti importanti nel lavoro, avere le idee più chiare. E tu, ora, hai ritrovato una gran voglia di buttarti su qualcosa di nuovo e ambizioso.