Oroscopo Paolo Fox domani, 2 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 2 dicembre 2021. La Luna darà ancora manforte ai segni d’acqua, mentre Giove e Saturno saranno alleati dei segni d’aria. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerai il tuo lento, ma progressivo recupero. Sei convinto di meritare di più nel lavoro e avere pazienza non è il tuo forte! Ciò che conta, ora, è muoversi, non rimanere fermi. Rispetto a inizio anno molti blocchi sono stati superati. Se sei coinvolto in una questione legale, devi andare avanti. Entro la prossima primavera ci saranno novità importanti.

Toro

Domani sarà indispensabile non dare ascolto a chi non lo merita. Negli ultimi tempi hai scoperto di non avere grandi amici nel posto di lavoro, non tutti ti sono stati vicino nel momento del bisogno. Qualcuno sarà talmente stanco della situazione che entro la prossima primavera potrebbe decidere di cambiare. Qualcun altro pretenderà più riconoscimenti. Per fortuna, l’amore rappresenta un rifugio confortevole in questo momento, grazie a una bellissima Venere.

Gemelli

Domani sarà un’altra giornata che richiederà particolare prudenza, soprattutto in amore e in famiglia. Da tempo senti che mancano gli stimoli giusti, la tua proverbiale creatività. Questo fatto potrebbe rendere più pesante portare avanti i tuoi impegni di ogni giorno. Ecco perché d’ora in poi potresti accusare più stanchezza del dovuto. Ti aspetta un weekend a rischio discussioni: fai attenzione!

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbe esserci un piccolo miglioramento, considerato che nei giorni scorsi molti hanno perso le staffe. Sia attraversando un periodo di cambiamento molto delicato. Chi potrà, cercherà di tenersi lontano dai problemi e dalle situazioni spiacevoli, ma non sarà possibile farlo per tutti i nati in Cancro! Qualcuno ha troppe responsabilità famigliari per poter dire di non a tutto.

Leone

Domani sarebbe il caso di fermarsi e riflettere un po’, fare lo stretto necessario e rimandare le questioni importanti alle giornate successive. Nelle prossime 24 ore ti converrebbe evitare i contrasti e farti scivolare le cose addosso, specie in amore. Se sentirai la persona ostile o troppo impositiva, potresti agitarti parecchio. Meglio aspettare. Da venerdì tornerà la serenità.

Vergine

Domani si preannuncia una giornata da sfruttare al massimo, cercando di chiudere tutti i contenziosi aperti, perché da venerdì sarai più sottotono. Durante il fine settimana avresti bisogno di prenderti una pausa e rilassarti un po’. L’importante sarà evitare i contrasti con qualcuno che possano levarti energia. Nel lavoro dovresti impegnarti per concludere gli accordi, rinnovare un contratto entro la fine dell’anno, perché sarà possibile!

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà una giornata al rallentatore. Nelle prossime ore potresti essere assalito da strane sensazioni in amore: sii prudente! In questo momento la vita sentimentale sta prendendo una piega nuova. Anche le coppie più solide potrebbero vivere strane dinamiche. D’altronde, quando si sta tanto tempo insieme è inevitabile che qualcosa si trasformi, uno dei due cambi atteggiamento o interesse. Sarà importante trovare un nuovo punto d’incontro. I single dovrebbero cercare di andare in profondità e non fermarsi all’aspetto fisico. Ciò che conta sarà frequentare persone positive e piacevoli.

Scorpione

Domani sarà un giorno di intuizioni profonde, di piccole e inaspettate soddisfazioni. Queste giornate potrebbero offrirti qualcosa di nuovo, forse ritroverai un oggetto che cercavi da tempo. Anche se in genere sei più bravo a dare consigli altri altri, dovresti avere più fiducia in te stesso, nelle tue idee. Stai vivendo un momento ricco di ispirazioni importanti.

Sagittario

Domani le stelle ti inviteranno a sanare eventuali screzi in amore o nelle relazioni, più in generale, entro domenica. Nel corso di questa giornata dovresti organizzarti per il weekend. Si prospettano giorni intensi e piacevoli, grazie al transito lunare nel tuo segno. Oltretutto, il Sole e Mercurio ancora in aspetto favorevoli aiuteranno nel lavoro. È un bel momento per i più creativi e intraprendenti, per chi desidera fare qualcosa di nuovo.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata di grande forza. Approfittane, per avviare un nuovo progetto, qualcosa di bello. Ciò che conta sarà fare quello che più desideri, ascoltare i tuoi sentimenti e non importi più le cose. È probabile che qualcuno deciderà di passare più tempo con i propri affetti, che stia cambiando radicalmente le sue priorità. Buona sintonia con i Pesci e lo Scorpione!

Acquario

Domani ti aspetta una giornata un po’ confusa e a rischio tensioni. Cerca di fare molta attenzione, evita gli scontri in famiglia! Tu avrai sempre una bella energia, ma da giorni stai venendo a contatto con il tuo spirito più autentico e anticonformista. Non è detto che tutti lo capiscano! Ci sarà chi potrebbe criticare le tue scelte non conformi alla massa e questo fatto provocherà qualche disagio. O forse, ti senti solo un po’ soffocato in amore.

Pesci

Domani avrai una grande forza interiore, buone intuizioni e probabilmente troverai anche il coraggio di chiudere un capitolo della tua vita e andare avanti. Del resto, tu sei un segno d’acqua e, come il Cancro e lo Scorpione, anche dopo un momento molto duro, riesci a trovare la luce nella spiritualità, a cogliere dei segnali dal futuro che ti spronano a guardare avanti.