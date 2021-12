Oroscopo Branko domani, 3 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 3 dicembre 2021. La Luna lascerà il cielo dello Scorpione, per traslocare in Sagittario, vicino al Sole e Mercurio. Come influenzeranno questi passaggi gli equilibri dei segni zodiacali? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà un’altra giornata piuttosto dinamica e produttiva. Nel corso della giornata potrebbe aumentare i contatti con l’estero, i viaggi risulteranno più produttivi, avrete idee interessanti, nuovi progetti su cui lavorare.

Toro

Domani le stelle ti inviteranno ad approfondire una situazione di lavoro, un’eventuale concorrenza sbucata dal nulla. Sul fronte lavorativo occorrerà cautela e attenzione: d’ora in avanti dovresti provare a capire cosa non va, quale aspetto dovrai cambiare. In amore, al contrario, sarà un crescendo di emozioni e opportunità.

Gemelli

Domani mattina sarà proficua nel lavoro: approfittane, per inviare il tuo curriculum in giro, proporti, candidarti per un nuovo ruolo. Dal pomeriggio in pi, invece, comincerà un fine settimana caratterizzato da un cambio di Luna particolarmente negativo. Ti converrà usare la massima cautela.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani pomeriggio partirà un fine settimana molto interessante. Dal pomeriggio in poi si formerà una Luna nuova molto importante che potrebbe portare novità nel campo del lavoro. Sfrutta questa occasione per cominciare a spedire il curriculum dappertutto.

Leone

Domani dovrete fare programmi piacevoli per il weekend. Perché non prepari una festa? Con una Luna così promettente, sarà facile essere travolti dall’amore e dalla creatività. La sua luce inizierà a sciogliere tutta la freddezza che ti ha bloccato finora.

Vergine

Domani pomeriggio la Luna in quadratura potrebbe provocare uno scontro in casa oppure l’arrivo di spese impreviste per lo studio dei figli, per le necessità di parenti anziani o a causa di un ex coniuge che chiede in continuazione.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani dovresti cominciate ad accelerare i ritmi per goderti le vacanze di Natale. Cerca di concludere gli affari più importanti durante le prime due settimane del mese, approfittane per comprare, vendere, chiudere trattative in questi giorni.

Scorpione

Domani, specie al mattino quando la Luna si troverà ancora nel tuo spazio zodiacale, l’amore potrebbe farsi sentire in maniera intensa. Questa bellissima Venere porterà i sentimenti in primo piano, regalerà nuove occasioni da cogliere al volo, incontri interessanti.

Sagittario

Domani il lavoro procederà a gonfie vele. Non potrebbe essere diversamente con Mercurio nel tuo segno e Venere in Capricorno a proteggere il tuo settore dei soldi. In questi giorni sono tanti i Sagittario occupati ad avviare nuovi progetti molto promettenti.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani ti aspetterà una mattina piuttosto vivace, ricca di opportunità di lavoro e in amore. Dal pomeriggio in avanti, purtroppo, il cambio di Luna potrebbe procurarti un piccolo smarrimento: nulla in grado di offuscare questo bel momento!

Acquario

Domani una splendida Luna nuova potrebbe riservarti sorprese clamorose Approfittane, per organizzare qualcosa di divertente per la serata, fai una bella festa! Sarà l’inizio di un weekend particolarmente intrigante, soprattutto per l’amore, per la vita sociale.

Pesci

Domani mattina si profila proficua, potrai portare avanti i tuoi affari con successo. Dal pomeriggio in poi, purtroppo, ci sarà un transito lunare molto complicato che ti obbligherà a usare la massima cautela per tutto il fine settimana. Sarebbe meglio non fare le ore piccole!