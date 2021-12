Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 3 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, venerdì 3 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna nelle prossime 24 ore? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani per il Sagittario procederà alla grande, grazie al supporto di Luna, Sole e Mercurio. Venere in Capricorno proteggerà il settore dei soldi. Il Capricorno domani avrà una mattina piuttosto vivace. Verso sera il cambio di Luna potrebbe provocare un piccolo disorientamento. Per l’Acquario si prospetta un ottimo fine settimana. Se organizzerà una festa, avrà un successone! Infine, domani i Pesci vivranno una mattina particolarmente proficua. Nel pomeriggio il nuovo transito lunare potrebbe causare qualche leggero disagio.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani le stelle riserveranno al Sagittario belle sorprese, emozioni piacevoli. Sarebbe il caso di non sprecare le prossime giornate restando chiusi in casa, ma fare programmi divertenti per sabato o domenica. Il Capricorno potrà vivere un weekend molto significativo in amore. Il cielo darà una mano a chi vorrà avvicinarsi a una persona, dichiararsi, fare pace o incontrare nuova gente. La parola d’ordine sarà: mettersi in gioco. Un senso di soffocamento potrebbe assalire i nati in Acquario che sentiranno il bisogno di più libertà, meno regole. Infine, domani i Pesci avranno bisogno di grande prudenza per tenere testa a una Luna in aspetto contrario.