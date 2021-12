Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 2 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, giovedì 2 dicembre 2021. Un’altra giornata con la Luna nel segno d’acqua dello Scorpione, mentre Venere continuerà a proteggere i segni di terra dal cielo del Capricorno. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà un altro di quei giorni in cui ti trascinerai primo di stimoli ed entusiasmo. Così facendo accuserai di più il peso dei tuoi impegni e potresti arrivare a fine giornata distrutto. Cerca di usare cautela in amore e in famiglia.

11° – Leone

Oggi si preannuncia una giornata insidiosa. Ti converrà stare alla larga dagli scontri, soprattutto con il partner, anche se avrai l’impressione che voglia importi le cose. Sii paziente! Rimanda ogni discussione a venerdì prossimo, quando il morale sarà molto più alto.

10° – Bilancia

Oggi sarà un giorno particolarmente lento e svogliato. In questo momento stai vivendo alti e bassi in amore. Anche le coppie più collaudate potrebbero accusare il colpo del tempo, la routine, la noia. Oppure dipenderà dal fatto che uno dei due sta cambiando e fatica a ritrovare un punto d’incontro con l’altro.

9° – Acquario

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai avere particolare prudenza in amore. Da un po’ di tempo a questa parte la tua anime ribelle e anticonformista ha cominciato a risvegliare e a dare segnali di vita. Stai cominciando a sognare una vita più libera dalle regole e autentica e non tutti saranno in grado di capirlo.

Posizioni medie

8° – Ariete

Oggi rischierai di spazientirti al lavoro. Il fatto è che tu stai recuperando il tempo perso, ma molto lentamente. E tu non sei proprio un tipo famoso per la sua pazienza! Se ti guardi indietro, a inizio anno, però, potrai notare quanti progressi hai macinato finora. Continua così!

7° – Sagittario

Oggi dovresti cercare di ricucire gli strappi formatisi nei giorni passati, sgombrare la mente da tutti i pensieri e preparare il terreno per il prossimo fine settimana. La Luna passerà nel tuo segno: si preannuncia un weekend memorabile! Perché non cominci a fare programmi divertenti!

6° – Toro

Secondo l’oroscopo di oggi ti accorgerai che le cose nel lavoro cominceranno a migliorare. Ciò che conta è non dare retta a chiunque, perché non tutti saranno onesti e leali nei tuoi confronti. Prova a fidarti di te stesso e porta avanti la tua piccola rivoluzione professionale con più sicurezza.

5° – Cancro

Oggi ti sentirai un po’ più sereno rispetto alle giornate appena trascorse. Certo, non si può dire che tu stia passando un periodo facile! Almeno, non ti arrabbierai più per una semplice banalità! I più furbi impareranno a tenersi alla larga dai guai e dai seccatori.

4° – Pesci

Oggi riuscirai a recuperare un maggiore equilibrio interiore. D’altronde, più si avvicinerà la fine del 2021 e meglio ti sentirai. Anche chi ha sofferto parecchio per una delusione cocente in amore, avrà il coraggio di dire basta e guardare avanti. A poco a poco la vita ti invierà i primi segnali di un cambiamento possibile: non ignorarli!

Podio

3° – Scorpione

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi la Luna nel tuo cielo ti offrirà nuove, preziose intuizioni. Dovresti cercare di ascoltarle, perché saranno molto utili per il tuo futuro. Stai per cominciare un periodo di nuove opportunità da cogliere al volo! Cerca di avere più fiducia in te stesso.

2° – Vergine

Oggi sarà una giornata di grande forza. Ti converrebbe approfittarne, per sistemare le faccende in sospeso, chiudere i contenziosi aperti. Durante il fine settimana la Luna in quadratura potrebbe darti un po’ di noia: meglio non arrivarci con problemi irrisolti.

1° – Capricorno

Oggi sei meritatamente al primo gradino del podio! Sei ancora molto forte e con un cielo del genere potrai ottenere grandi cose. È tempo di dedicarsi a qualcosa di nuovo, di fare ciò che desideri davvero. Qualcuno forse sentirà la necessità di alleggerire il carico dei doveri, per passare più tempo con i propri cari.