Oroscopo Paolo Fox domani, 3 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 3 dicembre 2021. Nel pomeriggio Luna lascerà il cielo dello Scorpione per approdare in Sagittario. Si preannuncia un fine settimana spumeggiante per i segni di fuoco! Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà uno di quei fine settimana che a te piacciono, irruenti, impetuosi. Tu ami l’avventura, le emozioni forti, per cui saranno due giornate molto intriganti. Dovresti provare a recuperare in amore, perché per rendere il tuo weekend ancora più travolgente. Se negli ultimi tempi il rapporto di coppia è stato alquanto esile, sfrutta sabato e domenica per renderlo più intenso.

Toro

Domani, dal pomeriggio in poi, le cose miglioreranno di gran lunga, dopo alcune giornate caratterizzate da una Luna storta. Il fine settimana si rivelerà un crescendo di emozioni piacevoli e avrà il suo picco domenica. Prova ad arrivarci libero dai pensieri e dalle tensioni nate in questi giorni. In amore avrai ottime opportunità, mentre nel lavoro è probabile che dovrai affrontare cambiamenti clamorosi.

Gemelli

Domani sarà una giornata divisa in due. Se la prima parte si prospetta buona, dalle ore pomeridiane in poi l’umore peggiorerà. Con la Luna opposta sarà facile che salga un po’ di nervosismo, stanchezza o agitazione. Qualcuno si sentirà piuttosto demotivato, qualcun altro avrà così tanti stimoli da dover fare una scelta, per non finire in confusione. Resisti! Da domenica pomeriggio potrai concederti una meritata pausa e ricaricare le pile.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani la tua settimana prenderà una piega migliore rispetto ai giorni trascorsi. Se pensi a come ti sei sentito tra lunedì e mercoledì, ti accorgerai di stare molto meglio! Certo, in amore non tutto filerà liscio come l’olio. Le coppie in crisi da molto tempo saranno a un bivio: quale direzione prendere, dipenderà dalle basi del loro rapporto. Chi è single sta vivendo flirt poco impegnativi.

Leone

Domani pomeriggio comincerà un recupero importante che durerà per tutto il resto della settimana. Al mattino ti converrà fare un po’ di attenzione, ci sarà molta confusione. Il seguito sarà promettente: tu ritroverai un profondo desiderio di amore, la capacità di esprimere affetto e altruismo alle persone vicine come non facevi da tempo. Certe volte appari come una persona distaccata, inaccessibile, in realtà cerchi solo di avere al tuo fianco gente limpida e onesta. In questo momento anche uscire dalla zona di comfort e lavorare su un progetto diverso potrebbe rivelare doti tue nascoste.

Vergine

Domani pomeriggio comincerà un fine settimana in cui dovrai usare molta cautela, per tenere la bada la tensione nervosa. SE al mattino ti sentirai bene, dopo pranzo il nuovo passaggio lunare in Sagittario farà emergere un certo nervosismo. È probabile che avrai voglia di tutto fuorché avere nuove complicazioni o battibecchi, per questa ragione dovresti rimandare eventuali discussioni a domenica pomeriggio.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani aumenteranno i dubbi in amore. Forse non sei più così coinvolto nella relazione o forse ti sei innamorato di due persone, fatto sta che dovrai avere grande prudenza. Affronta ogni chiarimento entro sabato sera, perché la domenica dovrà essere dedicata solo al puro relax!

Scorpione

Domani sarai una fonte inesauribile di idee vincenti, buone intuizioni, ispirazioni importanti. Al mattino ti sentirai un po’ agitato, ma dal pomeriggio in poi potresti combinare qualcosa di bello. L’unico aspetto da gestire con prudenza sarà quello sociale. Marte nel tuo segno talvolta potrebbe renderti un po’ troppo impetuoso o provocatorio: dovresti provare a farti scivolare di più le cose addosso.

Sagittario

Domani comincerà un fine settimana che potrebbe riservarti grandi sorprese, belle emozioni. Di sicuro saprai come viverlo, avrai già organizzato qualcosa di piacevole per sabato o domenica. Se poi i tuoi programmi prevedranno anche l’amore, meglio ancora! La presenza del Sole e di Mercurio nel tuo spazio zodiacale potrebbero aver già suscitato in te la voglia di cominciare nuovi progetti che ti porteranno molto lontano.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà un weekend molto importante, che potrebbe regalarti dei momenti ricchi di emozioni intense. Venere nel segno continuerà a mettere l’amore in primo piano. Ecco, perché dovresti approfittarne, per avvicinarti a una persona, approfondire una piacevole amicizia, riappacificarti con qualcuno. Il fine settimana ti sarà di grande aiuto! Novità in vista.

Acquario

Domani crescerà questo senso di soffocamento, di forte oppressione che senti da tempo. È proprio questo il problema di adesso: sei stanco di vivere così, di portare avanti questo stile di vita e vorresti cambiare. Indipendentemente dalla tua età, desideri qualcosa di nuovo e molto più gratificante. Sta emergendo la tua natura più ribelle.

Pesci

Domani pomeriggio inizierà un fine settimana che ti obbligherà ad avere prudenza, se non vorrai stare male. Se dovesse capitare qualcosa di spiacevole, una notizia, un piccolo evento, cerca di non lasciarti travolgere! Ricordati che il 2022 sarà un anno molto promettente per te: non cedere alla negatività. Con Giove nel segno già a partire da gennaio avrai l’opportunità di recuperare alla grande. Per il momento stringi i denti, almeno fino a domenica sera, potrai potrai rilassarti un po’.