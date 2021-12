Oroscopo Branko domani, 4 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 4 dicembre 2021. Sta per cominciare il primo weekend del mese di dicembre. Quali segni zodiacali saranno favoriti dai pianeti? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani ci sarà una bellissima Luna a regalarti energia e vitalità. Ti converrà però non strapazzarti troppo, comportarti in maniera più attenta, soprattutto dal punto di vista fisico. Non pretendere tutto e subito! Il tuo recupero arriverà, ma ci vorrà tempo.

Toro

Domani sarà la giornata ideale per staccare la spina dai problemi di lavoro e di soldi e rilassarsi un po’. Sfrutta questo fine settimana per dedicarti all’amore, alle amicizie. Perché non organizzi una serata al cinema, a teatro in compagnia di chi ami?

Gemelli

Domani ci sarà un novilunio decisamente pesante. Ti aspetta una giornata stressante, ecco perché ti converrà usare la massima cautela in famiglia, con gli altri. Evita di cadere nella trappola delle discussioni, non affaticarti troppo e rimanda ogni cosa a domenica!

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani una Luna nuova interessante potrebbe portarti delle risposte, qualche movimento nel campo del lavoro. Questo varrà ancora di più per chi in cera di un nuovo impiego ha inviato il curriculum in giro, si è candidato per nuovi incarichi e ora è in attesa.

Leone

Domani una splendida Luna nuova si formerà in un punto bello per l’amore e la creatività. Ti offrirà una profonda speranza. Nel muro che avevi davanti si aprirà una crepa, la freddezza che ti aveva bloccato fino a ora inizierà a sciogliersi a poco a poco.

Vergine

Domani dovrai affrontare le insidie di un cambio di Luna particolarmente difficile. Nelle prossime ore ti converrà avere grande prudenza, proteggerti dal freddo e dai malanni di stagione, non stancarti troppo e provare a riposare un po’ di più.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani potresti raggiungere un accordo scritto. Queste stelle favoriranno gli affari, le trattative: dovresti approfittarne, per concludere il prima possibile nel lavoro e arrivare alle feste natalizie più leggero e spensierato.

Scorpione

Domani la Luna nuova potrebbe riservarti qualche sorpresa, un’occasione irrinunciabile. Nel corso della giornata qualcosa di interessante potrebbe presentarsi, nel lavoro o in amore. Ciò che conta sarà aprirsi alle possibilità, mettersi in gioco senza timore.

Sagittario

Domani, grazie alla presenza della Luna nel segno, comincerà un piacevole weekend. Si preannunciano due giorni che potranno regalarti emozioni intense, se lo vorrai. L’ideale sarebbe programmare qualcosa insieme al partner, alle persone che ami. Bel momento anche per chi vorrà portare avanti i nuovi progetti.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani ci sarà la Luna nuova che eclisserà il Sole. Come conseguenza per pochi attimi potresti sentirti un po’ smarrito, disorientato, incerto. Sarà solo un momento di passaggio, perché già domenica la dama bianca entrerà nel tuo segno e ti regalerà una bella energia.

Acquario

Domani le stelle in Sagittario, Luna, Sole e Mercurio, ti renderanno particolarmente socievole, aperte agli input che vengono da vicino e da lontano, disposte a fare giovani incontri, conoscere gente diversa e scambiare pareri e opinioni senza giudicare.

Pesci

Domani ci sarà una Luna piuttosto complicata. Dovrai usare molta cautela con la forma fisica: potresti soffrire di malattie del ricambio, gonfiori alle gambe, indigestioni. Meglio non strafare e rinviare ogni appuntamento al giorno successivo.