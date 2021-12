Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 4 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, sabato 4 dicembre 2021. Il fine settimana sta per cominciare, rischiarato da una bellissima Luna nel segno del Sagittario. Si preannunciano ore interessanti per i segni di fuoco, servirà prudenza ai segni d’aria. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone la Luna nuova in Sagittario ti susciterà speranza, voglia di amare e molta creatività. Per la Vergine, al contrario, si profila un cambio di Luna particolarmente difficile: avrà bisogno di molta prudenza, dovrà riguardarsi specie dal punto di vista fisico. Domani la Bilancia potrebbe portare a buon fine un affare importante, raggiungere un accordo scritto, chiudere una trattativa. Sarebbe un peccato non approfittare di stelle così valide! Infine, domani per lo Scorpione potrebbe arrivare un’occasione imperdibile, una bella notizia, un’opportunità che aspettava da tempo.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone vivrà una giornata di grande forza. Sarà circondato di fascino e sensualità, emanerà sicurezza in se stesso. Attenzione solo ai rapporti con lo Scorpione e l’Acquario! La Vergine domani dovrà usare la massima cautela per non infilarsi in situazioni faticose, in discussioni che non porteranno da nessuna parte. Ancora troppe incertezze in amore per i nati in Bilancia. Sarebbe il caso di trovare il coraggio di prendere una decisione definitiva riguardo il proprio rapporto di coppia, specie se da tempo caratterizzato da molti contrasti. Infine, lo Scorpione domani sarà protetto da un cielo importante che sarà perfino migliore domenica! Giornate intriganti per l’amore, i nuovi incontri, i riavvicinamenti.