Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 4 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, sabato 4 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali segni zodiacali saranno agevolati dalla Luna nuova nelle prossime 24 ore?Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani per il Sagittario partirà un weekend decisamente piacevole. Non potrebbe essere altrimenti con la Luna, il Sole e Mercurio nel segno! Il Capricorno domani con la Luna nuova potrebbe essere colto da un attimo di smarrimento, ma si tratterà solo di un momento passeggero. Per la Bilancia sarà un fine settimana molto interessante, specialmente per le relazioni, i nuovi incontri, la sua vita sociale. Infine, domani i Pesci dovranno fare particolare attenzione, perché la Luna in dissonanza potrebbe provocare qualche piccolo fastidio, un leggero calo fisico.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario avrà una giornata molto stimolante per quel che riguarda le relazioni. Anche chi vorrà portare avanti i nuovi progetti sarò sostenuto da stelle benevoli. Domani per il Capricorno si preannuncia un fine settimana molto bello che avrà il suo apice domenica, con l’ingresso della Luna nel segno. L’Acquario dovrebbe fare attenzione nel rapportarsi con gli altri, perché Marte in aspetto contrario potrebbe causare qualche complicazione. Sabato sottotono per i nati in Pesci. Sarà di vitale importanza cercare di non pensare al passato, ai tristi trascorsi, non cedere alla malinconia. Domenica avranno la possibilità di recuperare.