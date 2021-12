Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 3 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, venerdì 3 dicembre 2021. Al mattino la Luna sarà nel cielo dello Scorpione a dare manforte ai segni d’acqua. Nel pomeriggio il pianeta si sposterà in Sagittario e regalerà nuova vitalità ai segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Vergine

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi pomeriggio comincerà un passaggio lunare in Sagittario che ti obbligherà ad usare molta cautela, soprattutto in famiglia. Nel corso della giornata potrebbe assalirti un certo nervosismo, della stanchezza o forse sarai costretto a mettere mano al portafogli per una spesa imprevista.

11° – Acquario

Oggi crescerà a tali un senso di ribellione che faticherai a portare avanti i normali compiti della giornata. Da qualche giorno hai una gran voglia di stravolgere la tua vita, viverla più liberamente senza regole e imposizioni dal mondo esterno. Le responsabilità che ti sobbarchi di norma in questa giornata peseranno parecchio.

10° – Gemelli

Oggi pomeriggio dovrai affrontare gli effetti pesanti di una Luna in opposizione. Nel corso del giorno sentirai molta agitazione, stanchezza, forse perfino un po’ di svogliatezza. Mancheranno gli stimoli necessari a entusiasmarti nelle cose, nelle relazioni. Resisti!

9° – Bilancia

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi sarà importante chiarire cosa non sta funzionando in amore e non trascinare un malcontento fino a domenica prossima. Purtroppo, Venere in quadratura significa complicazioni con il partner, incomprensioni, forse perfino due storie nello stesso tempo.

Posizioni medie

8° – Pesci

Oggi, la seconda parte della giornata sarà contraddistinta da una Luna negativa. Ti converrà avere particolare prudenza e lasciarti scivolare addosso ogni notizia, messaggio o evento che possa metterti di cattivo umore. Ti aspettano settimane molto fortunate, ma tu dovrai arrivarci con il morale alto.

7° – Scorpione

Oggi ti potresti svegliare con un po’ di agitazione addosso che faticherai a scrollarti di dosso. Nel pomeriggio, però, l’umore sarà decisamente migliore a tal punto che potrebbe venirti in mente un‘idea vincente, un colpo di genio da assecondare. Ascolta ogni tua intuizione.

6° – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi la tua condizione migliorerà di gran lunga, dopo un inizio settimana da dimenticare. Purtroppo, però, non tutti i problemi di cuore saranno superati. Qualcuno potrebbe ritrovarsi di fronte a una scelta difficile: se continuare la relazione o interromperla definitivamente.

5° – Toro

Da oggi vivrai un notevole miglioramento dell’umore che avrà il suo apice domenica prossima con la Luna in Capricorno. Cerca di arrivarci con l’animo leggero, libero dalle tensioni e dalle preoccupazioni che ti hanno tormentato negli ultimi tempi. Periodo molto stimolante per l’amore.

4° – Ariete

Oggi comincerà un lungo e intenso fine settimana, pieno di impeto proprio come sei tu. Ecco perché starai benone, nel tuo habitat naturale tra avventure e passione. Dovresti provare a recuperare la sintonia con il partner, così da poterlo vivere in due.

Podio

3° – Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi meriterai ancora il podio dei segni più fortunati, perché ti aspettano alcune giornate molto allettanti. Con Venere nel segno l’amore sarà protagonista indiscusso della tua vita. I cuori solitari avranno opportunità ghiotte!

2° – Leone

Stamattina potresti navigare a vista senza un riferimento da seguire. Dal pomeriggio in poi, però, tornerai lucido, energico e pieno di vitalità. Il transito della Luna in Sagittario aumenterà la voglia di amare, di mostrare generosità verso chi ti sta vicino. Bel recupero fisico ed emotivo.

1° – Sagittario

Oggi comincerà un weekend davvero memorabile, perché avrai dalla tua parte Luna, Sole e Mercurio. Dovresti fare programmi interessanti per i prossimi giorni! Sia in amore, sia nel lavoro, si preannunciano giornate di belle sorprese, novità importanti.