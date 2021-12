Oroscopo Paolo Fox domani, 4 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 4 dicembre 2021. La Luna continuerà a vivacizzare le vite dei segni di fuoco, mentre una profonda agitazione disturberà la giornata di Gemelli, Vergine e Acquario. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto importante, illuminata da una splendida Luna. Dovresti approfittarne, per dedicarti all’amore, recuperare la sintonia nel tuo rapporto di coppia. Perché non organizzi una serata speciale con il partner? È tempo di mettere un po’ da parte il lavoro e dare più spazio ai sentimenti. La tua vera svolta ci sarà la prossima primavera; nel frattempo, potresti cominciare a riportare più armonia e complicità in casa.

Toro

Domani comincerà un fine settimana che sarà un crescendo di emozioni positive, specie in amore. Tra sabato e domenica potrai vivere momenti emozionanti con il partner. I cuori solitari avranno diverse occasioni di fare nuovi incontri. Sul fronte lavorativo dovrai affrontare un cambiamento importante: tra aprile e maggio ci saranno novità decisamente spiazzanti.

Gemelli

Domani sarà un sabato da prendere con le pinze. La Luna in opposizione potrebbe causare qualche piccola complicazione in famiglia, far nascere un malcontento o forse fare saltare un appuntamento. Ti converrà usare molta cautela per tutta la giornata, poi, da domenica potrai recuperare. Nel frattempo evita gli strapazzi, non caricarti di tante cose contemporaneamente, come tendi a fare tu!

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà importante arrivarci senza il peso delle tensioni vissute nei giorni scorsi. Chi ha avuto perplessità in amore, potrebbe riaverne di nuove nelle prossime ore. Anche nel lavoro potrebbero esserci dissapori da superare. In questo momento i Cancro più sereni sono quelli capaci di vivere alla giornata senza relazioni stabili.

Leone

Domani sarà una giornata di grande forza, merito di questa bellissima Luna in Sagittario. Sarai affascinante e sicuro di te stesso: guai a contraddirti nelle prossime ore! Marte in dissonanza, però, potrebbe rendere un po’ bruschi alcuni rapporti, soprattutto con l’Acquario e lo Scorpione: meglio fare attenzione!

Vergine

Domani, se proprio non potrai fare a meno di frequentare gente, dovrai comunque avere molta prudenza. Basterà una sciocchezza per irritarti, spazientirti parecchio. Nel corso della giornata farai fatica a ritrovare la giusta lucidità per portare avanti le tue cose. Meglio aspettare la domenica, quando starai molto meglio, almeno e livello psicologico.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani avrai ancora molte incertezze riguardo l’amore. Chi sta avendo grossi problemi di coppia non riesce a decidersi: continuare la relazione o chiuderla! Questa indecisione dipende dal fatto che tu non ami le conclusioni, chiudere una storia, abbandonare un percorso per cominciarne una nuovo, ancora ignoto.

Scorpione

Domani comincerà un weekend caratterizzato da un cielo importante. Domenica sarà perfino migliore con la Luna in Capricorno, molto intrigante per l’amore, gli incontri, le relazioni. Purtroppo, però, Marte nel tuo segno tenterà di renderti un po’ troppo irruente. Dovrai cercare di contenere questo impeto nei rapporti con gli altri. Molto valide le frequentazioni con Pesci e Capricorno.

Sagittario

Domani si prospetta una giornata molto interessante per le relazioni. Il Sole e Mercurio nel segno aiuteranno a portare avanti con successo i tuoi progetti, ma dovrai fare cercare di concretizzare il più possibile entro la fine dell’anno. Se ci saranno difficoltà legali o di altro tipo potrai superarle trovando un accordo. I primi mesi del 2022 ti vedranno prendere decisioni radicali.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un bel weekend che avrà il suo momento migliore domenica, con la Luna nel segno! Anche se in genere sei un lavoratore instancabile, dovresti provare a dare più spazio all’amore, al relax. Ti renderai conto che alla fine anche i sentimenti ti premieranno, ti renderanno felice come non mai!

Acquario

Domani dovrai fare un po’ di attenzione in più, nei rapporti con gli altri, in amore e con la salute. Marte in opposizione potrebbe portare piccole complicazioni. Anche se non stai vivendo un momento negativo, in questi giorni senti un desiderio profondo di cambiare vita, andare contro corrente e non poi così facile, senza attirarsi discussioni! Non demordere, il partner alla fine potrebbe cedere!

Pesci

Domani sarà un giorno sottotono, ma già a partire da domenica potrai recuperare. L’importante sarà evitare di tornare col pensiero al passato e ai ricordi dolorosi. Dovresti sforzarti di guardare avanti, perché ti aspettano mesi molto promettenti. Potrai ottenere grandi cose, se lo vorrai!