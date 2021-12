Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 4 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 4 dicembre 2021. È partito un weekend che promette scintille ai segni di fuoco, grazie a un bellissimo passaggio lunare in Sagittario. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai tenere testa a una Luna opposta che potrebbe darti alcuni grattacapi. Nel corso della giornata qualcuno in famiglia potrebbe innervosirti, forse salterà un appuntamento a cui tenevi o dovrai pagare una spesa imprevista. L’importante sarà mantenere calma e sang

11° – Vergine

Oggi ti converrà andarci coi piedi di piombo, perché la Luna in dissonanza potrebbe renderti intrattabile. Se non farai attenzione, correrai il rischio di irritarti per una minuzia, una frase espressa malamente. Meglio aspettare domenica, prima di prendere una decisione, chiarire con una persona.

10° – Bilancia

Oggi sarai ancora afflitto da molte domande, troppe incertezze in amore. Da giorni ti stai domandando se portare avanti il rapporto oppure no. Forse, è arrivato il momento di raccogliere il proprio coraggio e prendere una decisione definitiva.

9° – Acquario

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai avere particolare prudenza, perché sarà una giornata alquanto faticosa. Riguardati, sii prudente in amore e in generale nei rapporti interpersonali, ma non rinunciare alle tue scelte, anche se in apparenza troppo anticonformiste.

Posizioni medie

8° – Pesci

Oggi ti aspetta un inizio settimana piuttosto sottotono, ma non temere già a partire da domenica potrai recuperare alla grande. Nel frattempo, cerca di stare alla larga dalle persone negative, dai pensieri e i ricordi dolorosi e concentrati sul futuro, perché sarà roseo e gratificante.

7° – Cancro

Oggi sarà importante affrontare la giornata libero dalle tensioni e dal disagio vissuto a inizio settimana. Nel corso di questo sabato potrebbero riaffiorare vecchi dubbi riguardo il tuo rapporto di coppia o qualche disagio nel posto di lavoro. Se così fosse, sforzati di non reagire cn nervosismo.

6° – Toro

Secondo l’oroscopo di oggi il weekend comincerà benone e si concluderà ancora meglio, con la Luna in ottima posizione. Ti aspettano 48 ore molto promettenti, ricche di emozioni piacevoli, occasioni d’oro, incontri intriganti per chi vorrà mettersi in gioco.

5° – Scorpione

Si profila un fine settimana molto interessante, grazie a un cielo particolarmente amico. Gli astri favoriranno l’amore, le relazioni, le nuove conoscenze. Molti stuzzicanti i rapporti con il Capricorno e i Pesci. Cerca solo di contenere quell’enorme impeto che Marte susciterà.

4° – Ariete

Oggi sarà un giorno molto importante, grazie al transito della Luna nel segno del Sagittario. Approfittane, per dare più spazio al cuore, ritrovare una maggiore complicità con il partner. Perché non organizza una serata speciale a lume di candela?

Podio

3° – Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi ti sei guadagnato ancora un posto sul podio dei segni più fortunati. D’altronde con Venere nel segno e, fra poche ore anche la Luna, non potrebbe essere altrimenti. Ottimo momento per l’amore e gli affetti, i progetti di coppia e i nuovi incontri.

2° – Leone

Oggi emanerai fascino e personalità come non mai! La Luna, il Sole e Mercurio in magnifica posizione daranno una grossa mano! Purtroppo, però, quel Marte dissonante potrebbe renderti più brusco del dovuto con qualcuno: cerca di fare attenzione.

1° – Sagittario

Oggi sei il re indiscusso della giornata. La Luna, il Sole e Mercurio nel segno favoriranno i progetti importanti, gli affari, le relazioni. Chi sta lavorando da giorni su qualcosa di molto grande, dovrebbe impegnarsi per velocizzare il tempo e concretizzare entro la fine dell’anno.