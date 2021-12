Oroscopo Paolo Fox domani, 5 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 5 dicembre 2021. La Luna si trasferirà nel cielo del Capricorno e regalerà fortuna in amore ai segni di terra. Il Sole in Sagittario riempirà di energia i segni di fuoco. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina sarai in piena forma, ma dal pomeriggio in poi potrebbe affiorare un po’ di confusione. Chi sarà a lavoro, potrebbe sentirsi insofferente nei confronti di un collega o di un collaboratore. Cerca di mantenere la calma e riguardati, perché quando sei affaticato rischi sempre di soffrire di qualcosa, un mal di testa, un disturbo di stomaco.

Toro

Domani pomeriggio una bellissima Luna in Capricorno, in compagnia di Venere, favorirà l‘amore, le relazioni, i nuovi incontri e la vita sociale. Dovresti approfittarne, per chiarire cosa non va o semplicemente per passare del tempo piacevole, vivere qualche bella emozione.

Gemelli

Domani mattina qualcuno si sentirà un po’ disorientato. Se il giorno prima ci sono state complicazioni in amore o in famiglia, nelle prossime ore ti converrà avere particolare prudenza. Cerca di non aggravare la situazione! Verso sera, per fortuna, avrai la possibilità di recuperare.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani occorrerà molta cautela, perché l’umore non sarà dei migliori. Hai avuto una settimana molto pesante, caratterizzata da tante arrabbiature nel lavoro che hanno finito per riversarsi anche in amore e in famiglia. Nelle prossime ore avrai una gran voglia di startene per i fatti tuoi, senza grandi seccatori tra i piedi.

Leone

Domani con il Sole e Mercurio in aspetto favorevole potrebbero venire idee efficaci, buone ispirazioni da seguire. Ti sta avendo grattacapi con la casa, avrà novità interessanti molto presto. Purtroppo, Saturno sarà ancora opposto. Il severo pianeta continuerà a non farti stare comodo nel lavoro, costringerti a cambiare cosa non funziona, ricominciare da capo, se sarà necessario.

Vergine

Domani pomeriggio sarà molto proficuo. Sabato non sei stato in piena forma e potresti aver battuto un po’ la fiacca. Non ti preoccupare! Questa domenica ti aiuterà a recuperare il tempo perso. Una bellissima Venere stuzzicherà i sentimenti anche nei single. Sarebbe importante mollare ogni riserbo a lasciarsi trasportare dalle emozioni del momento.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sera potresti sentirti un po’ giù di corda, provare qualche piccolo fastidio. Forse c’è qualche piccola difficoltà nel rapporto di coppia, nelle relazioni di lavoro e, sebbene tu faccia finta di nulla, sotto sotto potresti starci male. Occhio alle storie nate da poco, perché potrebbe farti provare qualche dubbio di troppo.

Scorpione

Da domani dovresti cominciare ad attorniarti di persone positive, che ti fanno stare bene, ti spalleggiano. Questo perché finalmente, dopo un anno particolarmente duro, nei mesi di gennaio e febbraio potrai ottenere qualche gratificazione. Dovresti organizzarti fin da adesso, preparare il terreno.

Sagittario

Domani sarai molto forte, pieno di passionalità. Ora che hai ritrovato la tua vitalità, cresce un desiderio profondo di innamorarsi di nuovo, vivere emozioni intense che si provano quando una storia è agli inizi. Nuove relazioni molto promettenti.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il transito della Luna nel segno sarà particolarmente importante. Cerca di sfruttare questo periodo al massimo. Alcuni progetti potranno andare molto lontano, potrebbe capitarti una novità eclatante da un giorno all’altro. Qualcuno stravolgerà la propria vita, riconsidererà le sue priorità. I Capricorno più giovani che hanno avviato da poco un’attività, potrebbero avere molta fortuna.

Acquario

Domani sarà una giornata che ti restituirà un po’ di tranquillità e soprattutto coraggio. Utilizzalo, per rivedere l’amore, un tuo ripensamento. Se, per esempio, credevi di fare bene ad allontanare una persona dalla tua vita, adesso potresti ricrederti. Sarebbe meglio fermarsi, riflettere con attenzione. Relazioni importanti all’orizzonte!

Pesci

In questo momento stai vivendo un work in progress della tua vita, anche quella amorosa. I prossimi mesi saranno fondamentali per costruire una nuova vita, più felice, anche per i Pesci che di recente hanno sofferto molto. Ciò che conta sarà non intestardirsi con progetti o persone che non meritano la tua energia. D’ora in avanti la tua priorità dovrà essere un confronto sincero e autentico con te stesso, anche con quelle ombre che troppo spesso ignori.