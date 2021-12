Fortnite Capitolo 3, Stagione 1: novità, mappa, missioni e nuove skin

E’ ormai ufficiale. Il capitolo 3 di Fortnite è finalmente arrivato e con esso sono veramente tantissime le novità che i tanti giocatori potranno gustare. Un video uscito durante la notte ha mostrato innanzi tutto alcune anticipazioni su quella che sarà la stagione 3 di Fortnite. Si parte, innanzi tutto, dalla nuova mappa che avrà nuove location e nuovi posti tutti da scoprire.

Addio dunque ai tanti nascondigli segreti che i giocatori avevano trovato fino a questo momento. A partire da ora infatti si dovranno scoprire le tante novità che i creatori del gioco hanno messo in atto. Fondamentali in questo caso saranno anche le nuove armi che, sempre grazie al trailer ufficiale, sono state annunciate.

Fortnite Capitolo 3: nuova mappa

La mappa su Fortnite Capitolo 3 sarà totalmente innovativa e nulla sarà più come prima. Qui di seguito puoi trovare la lista di tutti i punti d’interesse che saranno presenti sulla nuova mappa di Fortnite e ben presto troverai anche l’immagine ufficiale che ti farà perdere molto meno tempo per completare tutte le nuove missioni.

Chonkers Speedway

Laboratorio Scienziato

Condominio Canyon

Suono assonnato

Log Jam

Alberi mutevoli

Coccole da campeggio

Mulinelli Rocky

I Jones

Boschetto grasso

Santuario

Incrocio cremoso

Tromba Giornaliera

Parcheggio in spiaggia

Fattoria del mulino a vento

Piccola miniera

Faro

Crazy Cactus

Capanne sulla spiaggia

Dune di birdwatching

Stazione di monitoraggio del vulcano

Campeggio Kayak

alla deriva

Capanne da pesca

IO DS (1-5)

Seven Rock Rock

Arco del deserto

Edificio per l’energia eolica

Tumuli di roccia

Loot Lake Island

Grande Ponte

Tempio tropicale in rovina

Noleggio Barche

Pozzanghera

Burro Fienile

Relitto Burrone

Van Life

Villaggio nascosto

Block House

Sette razzi Base

Impossibile Rock

Fattoria di lama

Dock di registrazione

Fattoria Raptor

Pegno

Oasi del deserto

Giungla del tempio in rovina

Vivaio

Capanna di registrazione

Club Nautico

Ma andiamo a leggere adesso il messaggio di benvenuto ufficiale che è stato rilasciato dai creatori di Fortnite.

“Benvenuto nel Capitolo 3, dove troverai nuovi posti da scoprire e modi precedentemente sconosciuti di vivere Fortnite. Inizia a guadagnare i Battle Pass XP oltre a Battle Royale. Gioca e sali di livello come preferisci per sbloccare gli abiti del pass battaglia, incluso Spider-Man! Anche le nuove funzionalità sono in attesa di essere scoperte. Muoviti sulla mappa più velocemente ed evita i nemici con le nuove meccaniche di scorrimento e scorrimento! E persino allestisci campi in cui tu e la tua squadra vi curerete e conserverete gli oggetti tra una partita e l’altra.

Inoltre, sono state aggiunte nuove armi e oggetti a fortnite per aiutarti a vincere la Victory Royale e la prestigiosa corona vittoriosa. Continua a vincere e tienilo. Oltre a queste caratteristiche, l’isola è completamente nuova. Esplora il Santuario, la casa nascosta dei Sette e il quartiere di Spider-Man – Daily Bugle, così come altri luoghi. Ricorda, a causa delle nuove condizioni meteorologiche, tutto può succedere.

Dai un’occhiata anche al Battle Pass della Stagione 1, capitolo 3, dove troverai Spider-Man, The Foundation e un altro Visitatore. Che cosa state aspettando? Salta nel capitolo 3 ed esplora un’isola nuova di zecca. Non si sa cosa troverai lì.

Fortnite Capitolo 3, Stagione 1 – Novità

Come abbiamo già detto sono veramente tantissime le novità presenti all’interno del nuovo capitolo di Fortnite. Iniziamo infatti a parlare dei nuovi ma anche dei vecchi luoghi che sono stati tratti dal Capitolo 1. All’interno del Pass Battaglia troveremo The Rock, ovvero Dwayne Johnson e vi saranno tantissime nuove skin di default.

Le tende posizionabili durante la tempesta subiranno 6 danni per ogni secondo che passa e la barra laterale è stata totalmente ridisegnata. Adesso noterai un aspetto completamente aggiornato ed includerà anche nuovi profili dei giocatori. Una delle novità più eclatanti è data dalle sfide a 20 fasi e soprattutto troverai anche una nuova meccanica per scivolare.

Nel capitolo 3 di Fortnite troverai chiaramente tantissime nuove armi ma attenzione ai Vault che si potranno aprire anche con soli due giocatori. Vi sarà, inoltre, un nuovo sistema di sfide.