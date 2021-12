Oroscopo Branko domani, 6 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 6 dicembre 2021. Mentre il weekend sta per concludersi, un nuovo lunedì è alle porte. Quali segni saranno avvantaggiati dalle stelle nelle prossime ore? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna sarà in quadratura. Dovrai fare particolare attenzione, perché correrai il rischio di discutere, scontrarti con qualche figura autoritaria. Dovresti provare a mantenere la calma e il sangue freddo, cosa ancora più importante, contare fino a tre prima di parlare.

Toro

Domani una bellissima Luna in Capricorno ti manderà dei segnali d’amore. Dovresti coglierli! Metti in stand by i pensieri riguardo il tuo lavoro, la vita pratica e concentrati su quella sentimentale. I cuori solitari dovrebbe cominciare a guardarsi attorno,

Gemelli

Domani si preannuncia una giornata molto impegnativa dal punto di vista pratico. Nelle prossime ore, infatti, sarai impegnato in alcune spartizioni, discuterai di soldi, patrimoni, divisioni di beni. Dovresti concludere ogni questione pratica entro la fine dell’anno.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani la Luna sarà ancora in opposizione. Nel corso della giornata potresti accusare qualche piccolo disturbo fisico, male ai denti, un po’ di stanchezza fisica, un profondo nervosismo. Cerca di riguardarti!

Leone

Domani il lavoro chiamerà. Con Saturno ancora opposto le sfide non sono del tutto superate. È probabile che dovrai affrontare nuovi cambiamenti, fare scelte importanti e non sempre facili. Il tuo proverbiale coraggio verrà in tuo soccorso.

Vergine

Domani potrai vincere di nuovo. Dovresti sfruttare l’energia della Luna in Capricorno per portare avanti i tuoi progetti, recuperare terreno in amore. Si preannuncia un lunedì molto proficuo, per chi vorrà mettersi in giooco senza timore.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani occorrerà usare molta cautela, soprattutto in famiglia. Nel corso della giornata potrebbero nascere dei disagi, qualche disputa con i genitori o con i figli. Sforzati di mantenere la calma e rimanda ogni discussione a mercoledì prossimo!

Scorpione

Domani sarà un giorno molto piacevole, specialmente in amore e in famiglia. La Luna in aspetto favorevole ti permetterà di riportare l’armonia in casa, riavvicinarti ai tuoi cari, se di recente ci sono stati momenti conflittuali. Finalmente si recupera dal punto di vista emotivo!

Sagittario

Domani ti aspetta una giornata molto fruttuosa, specie dal punto di vista pratico, economico. Chi è in cerca di un finanziamento, di uno sponsor che finanzi un progetto importante, potrà muoversi nelle prossime ore, rivolgersi a una banca. Ci saranno buone possibilità di ottenere una risposta positiva.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una partenza di settimana memorabile, con la Luna e Venere in ottimo aspetto. A giovarne saranno soprattutto i rapporti con gli altri, le relazioni, le nuove conoscenze, le collaborazioni. Vai avanti con i tuoi progetti!

Acquario

Domani sarà di vitale importanza fermarsi e studiare le prossime mosse nel lavoro. Stai rivoluzionando la tua vita, a partire da quella professionale, ma hai bisogno di agire con consapevolezza e lucidità. 0 importante non prendere decisioni dettate dall’impulso.

Pesci

Domani sarà una giornata molto proficua, specie dal punto di vista dei rapporti, delle relazioni. Dovresti approfittarne, per ampliare la tua rete di contatti che ti tornerà utile nei prossimi mesi. Aggiorna i tuoi profili, migliora i social.